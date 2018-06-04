Финансовые новости
- |
- 04.06.18
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Меркель ответила на инициативы Макрона о реформе еврозоны
08:00 04.06.2018 |
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) впервые детально отреагировала на инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона о реформировании еврозоны. В интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), обнародованном в воскресенье, 3 июня, она, в частности, поддержала идею о создании инвестиционного бюджета с целью скорейшего выравнивания экономических различий между странами еврозоны.
Меркель высказалась за поэтапное введение инвестиционного бюджета на уровне "двузначной миллиардной суммы нижнего порядка" и последующий анализ его эффективности. При этом она оставила открытым вопрос о том, следует ли интегрировать такой дополнительный бюджет в обычный бюджет ЕС или, как предлагает Макрон, передать его в ведение министров финансов стран еврозоны.
Меркель о Европейском валютном фонде
Федеральный канцлер также представила свою концепцию Европейского валютного фонда, который должен появиться на базе Европейского стабилизационного механизма (ESM), созданного для борьбы с долговым кризисом. В числе прочего, она предложила выделять краткосрочные кредиты тем странам, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию из-за внешних обстоятельств. При этом Меркель подчеркнула, что такие кредиты сроком на пять лет должны выдаваться "в ограниченном объеме и на условиях полного погашения".
В интервью FAS Ангела Меркель призвала завершить переговоры о финансировании ЕС на период с 2021 по 2027 год еще до выборов в Европарламент в 2019 году.
"В нынешние неопределенные времена Европа должна оставаться дееспособной в любой момент. Если мы отложим эти консультации в долгий ящик, то может случиться, что мы на протяжении целого года не сможем выдавать стипендий для студентов по обмену (Erasmus), затянется усовершенствование Европейской погранслужбы Frontex или не удастся реализовать важные проекты по борьбе с причинами миграции, не говоря уже о средствах из структурного фонда и важных программах в сфере научных исследований", - указала канцлер ФРГ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Московский суд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж
|Станут ли российские «Русланы» немецкими, чтобы возить грузы НАТО
|Снижение учетной ставки НБУ в текущем году маловероятно, - Монетарный комитет НБУ
|Данилюк констатирует отсутствие предусловий для повышения минимальной зарплаты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как русский язык в Молдавии может потерять свой статус
|В США было найдено оборудование для хищения данных работников Белого дома
|Московский суд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж
|В парламенте Великобритании призвали исключить РФ из Интерпола
|Станут ли российские «Русланы» немецкими, чтобы возить грузы НАТО
|Шесть стран из «Большой семерки» обрушились с критикой на США
Это интересно
|Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера
|Калифорния стала первым штатом, где запустили тестирование цифровых автомобильных номеров
|Xiaomi Mi VR Standalone: самодостаточный шлем виртуальной реальности
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 8: экран с вырезом и 3D-система распознавания лица
|Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 с защитой от влаги обойдётся в $25
|До конца года в Украине водители-нарушители начнут получать «письма счастья»
|LG V35 ThinQ: мощный смартфон с чипом Snapdragon 845 и экраном QuadHD+