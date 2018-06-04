Меркель ответила на инициативы Макрона о реформе еврозоны

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) впервые детально отреагировала на инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона о реформировании еврозоны. В интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), обнародованном в воскресенье, 3 июня, она, в частности, поддержала идею о создании инвестиционного бюджета с целью скорейшего выравнивания экономических различий между странами еврозоны.

Меркель высказалась за поэтапное введение инвестиционного бюджета на уровне "двузначной миллиардной суммы нижнего порядка" и последующий анализ его эффективности. При этом она оставила открытым вопрос о том, следует ли интегрировать такой дополнительный бюджет в обычный бюджет ЕС или, как предлагает Макрон, передать его в ведение министров финансов стран еврозоны.

Меркель о Европейском валютном фонде

Федеральный канцлер также представила свою концепцию Европейского валютного фонда, который должен появиться на базе Европейского стабилизационного механизма (ESM), созданного для борьбы с долговым кризисом. В числе прочего, она предложила выделять краткосрочные кредиты тем странам, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию из-за внешних обстоятельств. При этом Меркель подчеркнула, что такие кредиты сроком на пять лет должны выдаваться "в ограниченном объеме и на условиях полного погашения".

В интервью FAS Ангела Меркель призвала завершить переговоры о финансировании ЕС на период с 2021 по 2027 год еще до выборов в Европарламент в 2019 году.

"В нынешние неопределенные времена Европа должна оставаться дееспособной в любой момент. Если мы отложим эти консультации в долгий ящик, то может случиться, что мы на протяжении целого года не сможем выдавать стипендий для студентов по обмену (Erasmus), затянется усовершенствование Европейской погранслужбы Frontex или не удастся реализовать важные проекты по борьбе с причинами миграции, не говоря уже о средствах из структурного фонда и важных программах в сфере научных исследований", - указала канцлер ФРГ.