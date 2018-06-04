Эр-Рияд грозит Катару применением силы в случае закупки российских С-400

Саудовская Аравия угрожает Катару военными действиями, если Катар закупит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом в субботу, 2 июня, сообщает информационное агентство Reuters.

Эр-Рияд выразил озабоченность переговорами Москвы и Дохи. Ранее о намерении приобрести российские ЗРК заявлял посол Катара в Москве Фахд Аль-Аттый. Саудовская Аравия готова принять "все необходимые меры", чтобы не допустить размещения комплексов - в частности, "военные действия", утверждает газета Le Monde со ссылкой на письмо Эр-Рияда, направленное президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

В 2017 году Катар подписал меморандум с Великобританией о закупке 24 многоцелевых истребителей Typhoon. Кроме того, Доха договорилась с Парижем о ряде совместных проектов в области обороны и инфраструктуры.

Дипломатический кризис

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.