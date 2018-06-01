Что ждет Испанию после отставки правительства Рахоя

Парламент Испании в пятницу, 1 июня, вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя, представляющему консервативную Народную партию (НП) со 137 из 350 мест в парламенте. За проголосовало 180 депутатов, против - 169, один депутат воздержался. Причина - коррупционный скандал, в котором оказались замешаны ее бывшие деятели. Теперь правительство вынуждено уйти в отставку, хотя к этой истории не причастен ни один из нынешних его членов.

Инициатором голосования стал лидер оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес, который намерен занять кресло премьер-министра вместо Рахоя. Добиться своего ему удалось при поддержке левых популистов из партии "Подемос" (71 депутат) и мелких парламентских групп, представляющих баскских и каталонских сепаратистов, как левых, так и правых.

Санчес, от чьей партии в парламент входят лишь 85 депутатов, планирует править страной с опорой на тех же политиков, которые поддержали его инициативу. Этот расчет заставляет наблюдателей усомниться в дееспособности правительства социалистов. Его будущую политику они уже окрестили "чудовищем Франкенштейна", учитывая, что она будет разрываться между интересами разрозненных сил, некоторые из которых даже не признают конституцию Испании.

"Новая эра" в Испании вместе с "Подемос"

В ходе обсуждения вотума недоверия в парламенте Санчес раскритиковал правительство как за коррупционный скандал, так и за антикризисную политику жесткой бюджетной экономии. По словам лидера социалистов, "народники" утратили моральное право управлять страной. Кроме того, они "проводили политику лишь в интересах капитала, что привело к снижению уровня жизни населения".

Педро Санчес

Санчес обещал эффективно бороться с коррупцией, "обновить испанскую политическую систему", которая, по его словам, утратила привлекательность в глазах народа за годы правления НП. Он утверждает, что будет править "в интересах большинства испанцев", в том числе увеличит расходы на здравоохранение и образование. Одновременно Санчес обещал наладить диалог с каталонскими сепаратистами и найти "политические решения существующих проблем". Он также призвал лидера "Подемос" Пабло Иглесиаса объединить силы, чтобы открыть в Испании "новую эру правления "лево-прогрессивных сил".

Коррупционный скандал в Народной партии Испании - Рахой ни при чем

Поводом для вынесения вотума недоверия правительству послужило решение суда по делу о коррупции, следствие по которому продолжалось 11 лет. К различным срокам заключения были приговорены бывшие функционеры НП. Эти лица, работавшие в середине прошлого десятилетия на выборных должностях в мэриях двух поселков мадридской области - Посуэло и Махадаонда - за взятки предоставляли частным предприятиям выгодные контракты на муниципальные работы и участки под застройку.

В итоге правительство Рахоя было смещено, несмотря на то, что ни один из его членов не был причастен к скандалу, как и Народная партия в целом. К тому же за последние 10 лет руководство партии полностью обновилось. А ее региональные лидеры, отвечавшие за ситуацию в партийных рядах в Мадриде и области, давно покинули свои посты, публично признав, что недосмотрели за подчиненными.

С опорой на каталонских сепаратистов

Профессор политологии Мадридского университета Франсиско Варела Морено считает предлог об ответственности правительства за коррупцию "надуманным". В беседе с DW он также отметил, что "опора Санчеса на популистов и сепаратистов угрожает стабильности Испании". Так, "Подемос" в обмен на поддержку требует места в правительстве. Эта партия хочет резко увеличить расходные статьи бюджета вопреки требованиям Евросоюза, пересмотреть сами отношения с ЕС, вдвое повысить заработную плату в Испании, а также открыть границы для мигрантов из Африки.

Самое опасное, по мнению Варелы Морено, это "долг", который придется платить социалистам каталонским сепаратистам. Они уже объявили, что потребуют от новой власти признать независимость Каталонии и освободить из тюрьмы каталонских политиков, попавших туда по обвинению в участии в мятеже осенью 2017 года. Эта перспектива "противоречит конституции, грозит территориальной целостности Испании, и чревата непредсказуемыми последствиями", резюмирует политолог.

Новые выборы в Испании как единственная альтернатива

С мнением о "крайне неблагоприятных перспективах" правительства социалистов согласен экономист Игнасио Мартинес, представитель центристской партии "Граждане" (32 депутата в парламенте), не поддержавшей кандидатуру Санчеса. В беседе с DW oн напомнил, что "оценку инициативе Санчеса уже дал рынок - обвальным падением биржи и ростом процентов по испанским гособлигациям". В деловых кругах еще свежи в памяти итоги предыдущего правления испанских социалистов: в 2012 году страна оказалась на грани дефолта, а безработица достигла 26 процентов.

Впрочем, Мартинес согласен с отставкой Рахоя, который, по его мнению, "все же скомпрометирован коррупционным скандалом", хотя в свое время и спас Испанию от "краха, спровоцированного правлением социалистов". В качестве единственной приемлемой меры для выхода из нынешней ситуации экономист считает проведение внеочередных парламентских выборов. Санчес, по его словам, не может руководить страной, поскольку "зависит от тех, кто эту страну хочет развалить". Поэтому в нынешних условиях "надо дать слово народу, чтобы он сам определил те силы, которые будут находиться у власти в ближайшие четыре года".