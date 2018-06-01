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Китай с 1 июля снизит ввозные пошлины почти на 1,5 тыс потребительских товаров
08:30 01.06.2018 |
Власти Китая решили снизить с 1 июля импортные пошлины на 1,4 тысячи товаров народного потребления, средний уровень тарифов сократится с 15,5% до 6,9%, говорится в документе, опубликованном госсоветом КНР.
Снижение затронет товары широкого потребления в рамках так называемого режима наибольшего благоприятствования в торговле (MFN) по стандартам ВТО. Помимо прочего будут упразднены временные тарифы MFN для 210 товаров.
Сообщается, что снижение пошлин благоприятно для продвижения политики открытости Китая и представляет собой одну из важных мер в реализации обещанного Пекином облегчения доступа на китайский рынок для иностранных товаров.
Как ожидается, средняя тарифная ставка на одежду, обувь, головные уборы, кухонную утварь, спортивные товары будет снижена с 15,9% до 7,1%, на бытовую технику, в частности стиральные машины и холодильники - с 20,5% до 8%, на бытовую химию и косметику пошлины снизят с 8,4% до 2,9%.
Снижение происходит на фоне обострения торгового конфликта между Китаем и США, после того как Белый дом сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. Тарифы вступят в силу вскоре после публикации списка. Минкоммерции КНР в ответ выразило удивление и сообщило, что заявление Вашингтона в корне противоречит достигнутым недавно сторонами договоренностям.
В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. Стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в торговле с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай. Вице-премьер КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин. Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".
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