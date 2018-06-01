Финансовые новости
- |
- 01.06.18
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ким Чен Ын готов к денуклеаризации Корейского полуострова
08:11 01.06.2018 |
КНДР сохраняет твердую волю к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило северокорейское государственное информагентство. Процесс разоружения должен быть пошаговым.
Как уточняется в сообщении, Ким надеется на "пошаговую" денуклеаризацию. Решение проблемы может быть ускорено "благодаря эффективному и конструктивному диалогу и при помощи переговоров".
Сергей Лавров в Пхеньяне
Ранее в тот же день в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который также встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Приветствуя контакты между Северной и Южной Кореей, между КНДР и США, важно "не пытаться делать резких движений, искусственно подгонять процесс", заявил Лавров по окончании встреч.
По его словам, у Москвы и Пхеньяна есть общее понимание необходимости "избегать искушения требовать "все и сразу". "Денуклеаризация неразрывно связана с эвентуальным установлением мира... равной и неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии", - приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.
До последнего времени было неясно, что именно понимает Ким Чен Ын под денуклеаризацией, напоминает агентство AFP. По мнению экспертов, Пхеньян не согласится на отмену своей ядерной программы без гарантий безопасности со стороны США. На 12 июня в Сингапуре запланирован саммит с участием Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что он может быть отменен, но подготовка к нему продолжается.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Вальчишен: Страны, оказавшиеся под санкциями, все равно не смогут полностью отказаться от доллара США
ТОП-НОВОСТИ
|«КоммерсантЪ»: Нафтогаз Украины назвал условия транзита российского газа в 2020–2028 годах
|Непростой Герман: Зачем организатор «убийства» Бабченко назвал имя своего куратора
|Облэнерго и водоканалам запретили вешать на новых владельцев недвижимости старые коммунальные долги
|Банкиры ждут небольшого подорожания доллара на межбанке в начале июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Александр Вальчишен: Страны, оказавшиеся под санкциями, все равно не смогут полностью отказаться от доллара США
|Китай с 1 июля снизит ввозные пошлины почти на 1,5 тыс потребительских товаров
|США и их союзники на грани торговой войны друг с другом
|Ким Чен Ын готов к денуклеаризации Корейского полуострова
|Итальянские популисты согласовали новый состав правительства
|В парламенте Испании собрали голоса за отставку премьера
Это интересно
|Бюджетный смартфон Meizu 6T представлен официально
|Google страдает от плюрализма мнений сотрудников
|Vivo Y83 стал первым смартфоном на платформе Helio P22
|Skoda построила бронированный Superb
|Xiaomi представила DLP-проектор Mijia Projector за $626
|Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток. Но только в Японии
|Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160