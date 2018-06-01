Лавров впервые встретился с Ким Чен Ыном. И пригласил его в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в КНДР и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном.

"Если раньше кто-то из россиян и видел Ким Чен Ына, то лицом к лицу с ним состоялась первая официальная встреча", - приводит ТАСС слова одного из членов российской делегации.

Накануне визита, который состоялся после апрельского приглашения со стороны КНДР, Лавров говорил, что едет в Северную Корею обсуждать ситуацию в регионе и обмениваться мнениями по основным вопросам международной политики.

Визит проходит на фоне обсуждения возможной встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то, что проведение встречи, намеченной на 12 июня, все еще под вопросом, она остается самой обсуждаемой международной темой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с северокорейским коллегой заявил, что ситуация на Корейском полуострове не будет урегулирована, пока с КНДР не снимут международные санкции. При этом министр отметил, что Россия не вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и КНДР.

"Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировками их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США. Сейчас идут подготовительные консультации экспертов, и мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот процесс", - пояснил Лавров.

Ким Чен Ын в свою очередь сообщил, что визит Лаврова свидетельствует о готовности России расширять и углублять связи с КНДР, подчеркнул свою готовной вести переговоры с Россией, высоко оценил "то, что Путин противостоит гегемонии США".

Ким Чен Ын также попросил Лаврова передать привет российскому президенту Владимиру Путину. Лавров в свою очередь подарил северокорейскому лидеру расписную шкатулку с ключиком, в которую "можно запирать секретные вещи".

Последним главой Северной Кореи, встречавшимся с Путиным, был Ким Чен Ир, который приезжал в Россию дважды. Последний раз - в 2011 году. Ким Чен Ын с Путиным пока еще ни разу не встречался.