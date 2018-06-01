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США заявили Венгрии о необходимости поддержки отношений Украины с НАТО
08:07 31.05.2018 |
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто о важности поддержки взаимодействия Украины с НАТО на фоне российской агрессии.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт по итогам встречи Помпео и Сийярто в Вашингтоне.
Как сообщается, во время встречи дипломаты обсудили направления, которые имеют общий интерес для двух стран. Помпео в частности поднял тему взаимоотношений Украины и НАТО, которые Венгрия блокирует из-за образовательного закона.
"Секретарь отметил срочную необходимость поддержки Украины в связи с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки сотрудничества Украины с НАТО и необходимости противодействия российскому злонамеренном влиянию в Центральной Европе", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Сийярто встретился с помощником госсекретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэссом Митчеллом. Именно после этой встречи венгерский министр анонсировал встречу с главой украинского МВД Павлом Климкином.
Впоследствии стало известно, что Венгрия пошла на уступки и согласилась на переговоры по закону о языке образования после длительного времени отказов предложений украинской стороны.
Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно "языковой статьи" ккраинского закона "Об образовании".
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