ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2018г до 3,8%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста глобальной экономики на текущий год и сохранила прогноз на следующий год.

Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году ухудшена до 3,8% с ожидавшихся в марте 3,9%, говорится в докладе организации. В 2019 году ожидается рост на 3,9%.

По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.

Старший экономист ОЭСР Альваро Сантуш Перейра отметил, что возврат темпов роста глобального ВВП к 4% не стоит воспринимать слишком оптимистично, поскольку это в первую очередь стало следствием не увеличения производительности труда или структурных перемен, а стимулирующих мер денежно-кредитной политики.

По его словам, сейчас, по мере нормализации ДКП, главным фактором становится налоговая политика - около 75% стран-членов ОЭСР в настоящее время используют те или иные налоговые послабления для стимулирования роста экономики.

Также в прогнозе указывается на позитивную ситуацию на мировом рынке труда. Ожидается, что в 2019 году безработица в странах ОЭСР снизится до минимальных с 1980 года 5,1% с 5,8% в 2017 году и прогнозируемых 5,4% в 2018 году.

Инфляция в ОЭСР, согласно прогнозам, ускорится до 2,2% в 2018 и достигнет 2,3% в 2019 году.

ОЭСР не стала менять свои прогнозы относительно роста экономики США по сравнению с мартом: ожидается, что ВВП страны увеличится на 2,9% в 2018 и на 2,8% в 2019 году.

Прогноз для еврозоны на 2018 год был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 2,2%, прогноз на 2019 год подтвержден на уровне 2,1%.

Для Германии прогнозы были снижены до 2,1% в этом и следующем году с мартовских 2,4% и 2,2% соответственно. Прогноз темпов роста экономики Франции на 2018 год был снижен на 0,3 п.п., до 1,9%, на 2019 год - не изменился и составляет 1,9%. Итальянская экономика вырастет на 1,4% и 1,1% соответственно, прогноз ухудшен на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно.

Экономика Великобритании вырастет на 1,4% в текущем году (+0,1 к мартовскому прогнозу) и на 1,3% в следующем (+0,2 п.п.).

Ожидания роста ВВП Японии в 2018 году были ухудшены на 0,3 п.п., до 1,2%. Прогноз на 2019 год был улучшен на 0,1 п.п., также до 1,2%.

Канадская экономика, как ожидается, вырастет на 2,1% в текущем году и на 2,2% в следующем; ранее прогнозировался рост на 2,2% и 2%.

Оценка роста китайского ВВП в этом году была понижена с 6,8% до 6,7%, оценка на 2019 год оставлена неизменной - 6,4%. Тем временем прогноз для экономики Индии на 2018 год был улучшен с 7,2% до 7,4%, на 2019 год оставлен на уровне 7,5%. В Бразилии ожидается рост экономики на 2% в этом году и 2,8% в следующем против прогнозировавшихся ранее 2,2% и 2,4% соответственно.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

