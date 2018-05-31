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Египет может стать чистым экспортером газа к 2020 г., но цель стать газовым хабом труднодостижима
11:59 30.05.2018 |
Египет может вернуть себе статус чистого экспортера газа и СПГ к 2020 году благодаря быстрому наращиванию добычи на таких ключевых upstream-проектах, как Zohr и West Nile Delta (WND).
Тем не менее, цель Каира стать региональным газовым хабом в ближайшие годы останется труднодостижимой, с учетом геополитических, логистических и технологических проблем, говорится в обзоре Global Gas Analytics (GGA).
Наличие в Египте двух СПГ-заводов совокупной мощностью в 12,2 млн тонн в год делает страну потенциальным кандидатом на роль газового хаба, отмечают эксперты. Более того, египетские СПГ-мощности значительно недоиспользованы: если предприятие в городе Идку время от времени используется компанией Shell, то завод в Думьяте простаивает впустую.
В январе-апреле 2018 года Египет использовал лишь порядка 7% мощностей по производству СПГ. Однако добыча газа в стране растет, и Shell рассчитывает, что сможет наращивать экспорт СПГ с предприятия в Идку.
Растущий интерес западных компаний, включая Eni, BP, Shell и ExxonMobil к нефтяным и газовым участкам в Средиземном море в водах Египта, Кипра и Израиля также говорит в пользу желания Египта стать региональным газовым хабом.
Добыча газа в стране сокращалась в среднем на 6,2% в год в период с 2011 по 2016 гг. на фоне отголосков "арабской весны" и политической нестабильности. Однако тенденция к снижению производства газа изменилась с 2017 года благодаря стабилизации политической ситуации в стране, а также предоставления Каиром более благоприятных условий работы иностранным компаниям.
Согласно прогнозу GGA, в период с 2017 по 2023 гг. добыча газа в Египте будет увеличиваться в среднем на 7% в год.
Тем не менее, по мнению экспертов, Египет сможет реализовать свое желание стать газовым хабом в лучшем случае в долгосрочной перспективе. Приоритетом властей страны, вероятно, будет удовлетворение внутреннего спроса на газ и сокращение импорта СПГ, и лишь после выполнения этих целей правительство начнет рассматривать существенное повышение экспорта газа.
По оценкам GGA, Египет уменьшит импорт СПГ более чем на 60% в 2018 году.
Эксперты также отмечают тот факт, что Union Fenosa Gas, оператор СПГ-завода в Думьяте, ведет юридический спор с властями Египта, требуя от них компенсации в размере $8 млрд в связи с прекращением поставок газа на предприятие в 2012 году.
Shell также пострадала, когда поставки газа на СПГ-предприятие в Идку были прекращены в связи с решением властей направить это сырье на удовлетворение внутренних потребностей в стране, что привело к затягиванию проекта WND.
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