США требуют от Китая многолетнего контракта на поставку товаров

США в ходе торговых переговоров с Китаем настаивали на подписании многолетнего контракта на экспорт американской продукции в КНР. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой шаг может стать ударом по странам ЕС, Австралии и Бразилии, поскольку Пекин будет вынужден сократить объемы закупок из этих стран.

По словам источников издания, США настаивают на долгосрочных контрактах с Китаем, чтобы снизить давление обеих стран и уменьшить торговый дефицит между ними.

Также Соединенные Штаты стремятся снять китайские квоты на импорт и добиться изменения регулирования, которые ограничивают поставки птицы из США, пишет издание.

Кроме того, Вашингтон хочет добиться от Китая реформы в стране интеллектуальных прав и изменения стратегии "Сделано в Китае 2025", в рамках которой КНР планирует стать крупнейшим производителем товаром в 10 отраслях.

Напомним, в начале марта Белый дом обнародовал список из 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $50 млрд предлагается обложить 25-процентными пошлинами.

Госсовет Китая в ответ утвердил 25-процентные пошлины на 106 видов американских товаров на $50 млрд, включая автомобили, продукцию нефтехимии и бобы.