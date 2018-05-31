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Египет построит железнодорожную линию в обход Суэцкого канала
12:44 29.05.2018 |
Египет объявил о планах строительства железной дороги, которая будет альтернативой Суэцкому каналу. Эта линия соединит порт Александрия и Думьят на побережье Средиземного моря с портом Нувейба на Красном море. Строительство магистрали оценивается в 2,6 млрд евро, передает ЦТС.
Как сообщает RailFreight, первый этап проекта включает строительство ж/д линии между средиземноморскими портами Александрия и Думьят, которые расположены на севере Египта на расстоянии 200 километров друг от друга. На втором этапе будут соединены порт Думьят с портом Нувейба, прибрежным городом в восточной части Синайского полуострова. Протяженность этой ветки составит 500 километров. Рядом с портом Нувейба будет создана крупная логистическая зона.
Железная дорога будет обслуживать грузовые и пассажирские перевозки. Транспортировка грузов между двумя морями может выполняться за три часа, что значительно быстрее, чем по Суэцкому канала. Железная дорога будет использоваться для перевозки материалов, необходимых для восстановления Ирака и Сирии.
Министерство транспорта Египта сейчас проводит финансовую и техническую оценку проекта. Ожидается, что в июле будет объявлен тендер по выбору подрядчика.
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