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Тайная касса партии власти: в Испании завершился громкий антикоррупционный процесс
11:53 29.05.2018 |
Десятки осужденных бизнесменов и бывших политиков, миллионные штрафы и угроза отставки правительства - в Испании завершился судебный процесс по одному из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории страны.
Причем его детали, касающиеся "черной партийной кассы", порой напоминают украинскую политическую практику.
Так называемое "дело Gürtel" касается незаконного финансирования правящей "Народной партии", коррупции, мошенничества и отмывания средств. И хотя ни один из действующих представителей испанского правительства не фигурировал в обвинении, решение суда может иметь разрушительные последствия для политической силы в будущем.
Оппозиция уже предложила отправить в отставку премьер-министра Мариано Рахоя и его кабинет. К тому же это уже второй существенный удар по правящей партии после коррупционной истории с ее видным представителем, скандально известным президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом.
Коррупционная сеть
Дело получило широкую огласку в 2009 году, но большинству подозреваемых не предъявляли обвинений вплоть до октября 2016 года. Следователи дали операции кодовое название "Gürtel", с намеком на одного из основных подозреваемых - бизнесмена Франциско Корреа (испанское слово сorrea означает "пояс", в переводе на немецкий - gürtel).
Корреа имел тесные связи с руководителями местных отделений "Народной партии" в нескольких регионах. Испанская полиция начала расследовать его деятельность еще в 2007 году, после жалобы бывшего члена "Народной партии" в городке Махадаонда близ Мадрида о том, что местный офис партии получил 260 тысяч евро от группы коммерческих компаний. Чиновник заявил, что эти деньги являются результатом коррупционных сделок. В качестве доказательств он привел скрытые записи разговоров с представителями компаний, принадлежавших Корреа.
Компании Франциско Корреа получали контракты от общественных организаций, муниципалитетов и автономных районов, таких как Мадрид, Валенсия и Галисия, а также помогали другим компаниям обойти юридические запреты, прикрываясь партийной "крышей" (долгое время во главе местной власти были представители Народной партии).
В ход шли подарки и взятки.
Одна из компаний платила по 500 евро за костюмы премьера Валенсии Франциско Камса, а другая - помогла купить автомобиль "Ягуар" бывшему мэру городка Посуэло. Этот чиновник был женат на депутатке от "Народной партии", которая позже будет работать министром здравоохранения в правительстве Рахоя. Она развелась с мужем и подала в отставку в 2014 году, заявив, что не знала о происхождении подарков.
Но суд все равно оштрафовал Ану Мато почти на 28 тысяч евро.
Тогдашнего мэра Махадаонда Гилльермо Ортегу в конце концов обвинили в незаконном получении 2,56 млн евро, которые он спрятал в Швейцарии. Ортега вел роскошную жизнь, а все местные жители знали о его одержимости дорогими часами. Следствие установило, что Ортега выступал также промежуточным звеном в других коррупционных сделках.
На суде он получил 38 лет и 3 месяца лишения свободы и штраф в 9,4 млн евро.
Компании Корреа также организовывали публичные мероприятия "Народной партии" во времена правительства Хосе Марии Аснара (1996-2004). Нынешний премьер Рахой в тот период был заместителем генерального секретаря и генеральным секретарем партии.
Рахой стал первым испанским премьером, которого вызвали в качестве свидетеля в суд.
Он рассказал суду, что не знал о "черной бухгалтерии" партии и о схеме незаконного финансирования. Доказательств, опровергающих слова премьера, полиция не нашла.
Несмотря на вовлеченность в схемы высоких партийных чинов, а также показания подозреваемых и свидетелей, незаконное финансирование "Народной партии" как юридического лица так и не было доказано. Партию оштрафовали всего на 245 тыс. евро.
"Семейные подряды" и другие осужденные
В феврале 2009 года прокуратура передала в Национальный суд Испании дело о коррупционных схемах в Мадриде, Валенсии и Коста-дель-Соль. Прокуратура заявила о подозрениях в отмывании денег, налоговом мошенничестве, взяточничестве и незаконной торговле. Одним из подозреваемых был тот самый бизнесмен Франциско Корреа. Позже его определили как лидера коррупционной сети.
А через месяц следственный судья заявил, что казначей "Народной партии" Луис Барсенас подозревается в получении 1,3 млн евро от компаний Корреа.
Так в этом деле появился еще один ключевой фигурант.
После выдвинутых обвинений Барсенас оставил партийную должность, которую занимал три десятилетия, но еще год оставался сенатором от "Народной партии".
Следствие надолго затянулось из-за большого количества подозреваемых и задержки с получением информации от иностранных банков.
В январе 2013 года стало известно о счетах Барсенаса в Швейцарии на сумму 22 млн евро. Он утверждал, что это не партийные деньги, а его личные накопления после продажи произведений искусства.
Но позже следствие установило, что Барсенас с помощью фонда из Швейцарии направлял испанским чиновникам в качестве взяток денежные пожертвования из "черной кассы" партии. Двое бизнесменов дали показания, что внесли как "добровольное пожертвование" 1,6 млн и 1,1 млн евро соответственно.
Уже во время судебных заседаний Барсенас признал, что скрывал факты незаконного финансирования партии, и отметил, что высшее руководство партии "народников" знало о незаконных взносах.
Казначея партии приговорили к 33 годам тюрьмы и 44,8 млн евро штрафа.
На скамье подсудимых также оказалась жена Барсенаса, которая получила 15 лет тюрьмы. Суд признал, что она помогала мужу прятать незаконно полученные средства в банках Швейцарии, хотя адвокаты пытались доказать, что у нее не было для этого необходимых знаний.
Одним из главных партнеров Корреа был бизнесмен и бывший политик от "Народной партии" Пабло Креспо. Он работал на различных должностях в партийном офисе в автономии Галисия, а также возглавлял компанию, занимавшуюся организацией рекламных мероприятий, в частности, и для его политической силы. Позже он создал еще несколько компаний, которые получали контракты от государственных учреждений по завышенным ценам.
Суд признал Креспо виновным в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении властью и приговорил к 37 годам и 6 месяцам в тюрьме и штрафу в 3 млн евро.
Среди других ключевых фигурантов дела - Альберто Лопес Вьехо. Он - бывший советник регионального правительства Мадрида по спорту, местный депутат, а еще - личный друг Корреа. Вьехо помогал товарищ маскировать завышенную стоимость контрактов. Он получил 31 год и 9 месяцев тюрьмы и штраф в 3,1 млн евро.
Что же касается самого Корреа, то он получил суровое наказание - 51 год и 11 месяцев заключения и штраф в размере 6,24 млн евро. Его жена приговорена к 14 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Это далеко не полный перечень подсудимых. Всего в "деле Gürtel" обвинительные приговоры уже подтверждены в отношении более 20 человек.
Что ждет партию власти?
Многих в Испании раздражают не только вопиющие, как для Западной Европы, случаи коррупции, но и реакция властей. Премьер Рахой отвергает все подозрения и защищает всех действующих и бывших членов своего правительства. Мол, это давние дела, к которым он не причастен. То, что он уже тогда занимал высокие позиции в партии, на мнение премьера не влияет.
Похоже, нынешних партийцев все устраивает и покаяния не ожидается.
И это не в первый раз - похожая история была с обвинениями против Аграмунта, члена той же партии.
Еще в прошлом году, когда Аграмунту объявили недоверие в ПАСЕ из-за его поездки в Сирию с российской делегацией, в Мадриде избрали тактику молчания. Не было ни одного осуждения в адрес скандального сенатора; его даже оставили главой национальной делегации в ассамблее.
То же самое повторилось в этом году, когда Аграмунта официально обвинили в многолетней политической коррупции в пользу Азербайджана. Несмотря на шокирующие обвинения, подтвержденные выводами следственной группы, Аграмунта не только не исключили из партии - не было даже формальных заявлений о намерении хотя бы изучить обвинения.
Теперь история повторяется. Выбрав тактику, которая говорит, что лучшая оборона - это нападение, Рахой обвиняет оппозицию в "расшатывании лодки" и не признает обвинений.
Но в этот раз "замолчать" историю не получится.
Коррупционный скандал грозит политическим кризисом в Испании. Социалисты уже призвали премьера уйти в отставку и готовят голосование в парламенте. Их могут поддержать "Граждане". Если это произойдет, а дополнительные голоса дадут левые и просепаратистские силы, Рахой потеряет кресло премьера. А страну, вполне вероятно, будут ждать еще одни досрочные парламентские выборы.
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