Финансовые новости
- |
- 31.05.18
- |
- 07:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Вашингтоне не теряют надежды провести встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре
08:49 29.05.2018 |
Соединенные Штаты решили отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи в надежде, что саммит с участием американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына все же удастся провести 12 июня в Сингапуре. Как 28 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, новый пакет ограничительных мер планировалось принять во вторник, 29 мая.
Тем не менее в понедельник Белый дом принял решение повременить с данным шагом из-за дипломатических контактов американских и северокорейских официальных лиц в приграничной демилитаризованной зоне Пханмунджом. Американскую делегацию возглавляет посол США на Филиппинах Сун Ким, который ранее работал послом в Южной Корее.
Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации президента США, министерство финансов США подготовило санкционный пакет, в который включило более 30 наименований. В перечень вошли также российские и китайские компании.
Возможная встреча в Сингапуре
Встречу между лидерами двух государств предложило в марте руководство Северной Кореи. В начале апреля КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном на этот счет в обстановке полной секретности посетил Майк Помпео, занимавший на тот момент должность главы ЦРУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Платежный баланс Украины в апреле сведен с профицитом $290 млн
|Депутаты готовятся перенести сроки вступления в силу закона об услугах ЖКХ
|Перезагрузка НКРЭКУ вовсе не означает, что Порошенко утратил контроль над этим органом
|Поработали с языком. Удастся ли Газпрому избежать миллиардных долгов Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Поработали с языком. Удастся ли Газпрому избежать миллиардных долгов Украине
|ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2018г до 3,8%
|Глава Каталонии утвердил новое правительство без заключенных политиков
|Египет может стать чистым экспортером газа к 2020 г., но цель стать газовым хабом труднодостижима
|Центральная Азия не хочет разделять с Россией ее мировое изгойство, - Аркадий Дубнов
|Как события в Италии могут ввергнуть еврозону в новый долговой кризис
Это интересно
|Skoda построила бронированный Superb
|Xiaomi представила DLP-проектор Mijia Projector за $626
|Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток. Но только в Японии
|Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160
|Представлен смартфон Vivo Z1: сдвоенная камера, экран 6,25 дюйма и Snapdragon 660
|Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире
|Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники