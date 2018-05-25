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США запретили ввоз хлопка из Туркмении
12:27 25.05.2018 |
США запретили ввоз хлопка и изделий из него из Туркмении. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Таможенной и пограничной службы США (CBP) 24 мая. Решение принято на основе закона от 2016 года, запрещающего ввоз товаров, которые произведены с использованием рабского труда, отмечается в сообщении.
Посольство Туркмении в США не ответило на просьбу агентства Reuters прокомментировать решение Вашингтона. Ранее министерство труда США пришло к выводу, что хлопок в Туркмении собирают с массовым применением принудительного труда, организованного властями страны.
"После решения CBP производителям и торговым сетямпридется исключить поставки изделий из туркменского хлопка", - отметила Патриша Джуревиц, одна из создателей глобального проекта Cotton Campaign по борьбе с детским и принудительным трудом при выращивании и сборе хлопка.
По данным американской неправительственной организации Human Rights First, ежегодно в США ввозятся товары на общую сумму 140 млрд долларов, которые произведены предположительно с использованием рабского труда.
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