ЕС ужесточил правила защиты данных: что изменится?

Вы делаете покупки в интернете? Пользуетесь мессенджерами, загружаете приложения на смартфон, активны в социальных сетях? Проявляя онлайн-активность, вы предоставляете массу своих персональных данных, практически утратив контроль над их использованием. С 25 мая для жителей Евросоюза ситуация изменится. В этот день вступают в силу Нормы общей защиты данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR). Отныне пользователи интернета получат право знать, какие данные о них сохранены онлайн, и как они используются.

Защита потребителя и конкурентоспособность

Эксперт в области защиты данных в интернете Кристине Штеффен (Christine Steffen) в интервью DW подчеркнула, что граждане ЕС имеют теперь не только возможность в простой и доступной форме получить от организаций информацию о своих данных, но и право на запрет их использования, исправление неправильной информации и полное их удаление из интернета. По запросу пользователей, подчеркнула эксперт, интернет-компании обязаны, в частности, предоставить информацию, с какой целью используются персональные данные, не переданы ли они в третьи страны и т. д.

Новое законодательство Евросоюза в области защиты персональных данных ставит своей целью не только защиту данных рядового потребителя, но и обеспечение равной конкурентоспособности внутри ЕС. До этого времени во всех странах Европейского Союза действовали свои национальные нормы, которые хотя и базировались на общих установках ЕС, разработанных еще в 1995 году, но существенно отличаются от страны к стране.

Вы можете спросить о себе

Крупные концерны, в числе которых Microsoft или Facebook, использовали эту ситуацию и размещали свои европейские штаб-квартиры в странах, в ограниченном объеме обеспечивающих защиту прав пользователей, к примеру, в Ирландии. Теперь подобные уловки станут невозможными, так как национальные законодательства в этой сфере должны будут приведены в соответствие с общеевропейскими требованиями. Международные концерны также должны соблюдать нормы GDPR и предоставить пользователям гарантии о защите их данных, подчеркивает Кристине Штеффен.

Каждый гражданин теперь может теперь послать бесплатный запрос об использовании своих данных. На него он должен получить ответ в течение месяца, в исключительных случаях - в течение трех. Если же этого не произойдет, пользователь вправе обратиться в региональный или европейский орган, контролирующий соблюдение новых правил.

На организации и компании, нарушающие положения GDPR, могут налагаться штрафы в размере до 4 процентов от годового валового оборота или до 20 миллионов евро.

Вам нечего скрывать?

Эксперты, политики и предприниматели по-разному оценивают введение новых норм. "Граждане получат определенный контроль над своими данными. Это главное положение норм защиты данных, которое должно быть очень позитивно оценено, - указал в интервью DW эксперт в области цифровых технологий Ларс Егер (Lars Jäger). - Вопрос в том, достаточны ли эти нормы? Будущее покажет, но я думаю, что здесь сделан шаг в правильном направлении".

По мнению эксперта, многие люди достаточно беззаботно относятся к своим персональным данным, свободно предоставляя их в пользование различным организациям. Он считает крайне наивным утверждение "мне нечего скрывать, поэтому мне все равно, будут ли где-то сохранены данные обо мне". "Должно быть ясно, что те, кто собирает данные, получает невероятно много информации обо мне, о моем характере и предпочтениях. И он использует это для своей выгоды, что не всегда означает и мою выгоду", - считает эксперт.

Особенно это опасно в авторитарных государствах, использующих интернет как средство контроля над гражданами, подчеркивает Егер, приводя в качестве примера Китай. Однако и в демократических государствах Европы излишняя информация, выложенная в интернет, может иметь негативные последствия. В лучшем случае пользователь получает огромное количество ненужной рекламы, в худшем, вся информация о нем, включая сексуальные предпочтения, становится достоянием третьих лиц.

Открытые вопросы остаются

Однако нововведения в сфере защиты данных позитивно оценивают далеко не все. В частности, они вызвали массивную критику со стороны бизнес-кругов. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), реагируя на эту критику, заявила, что некоторые положения новых правил представляются чрезмерно жесткими. По ее словам, они не должны вести к тому, чтобы обращение с личными данными вообще перестало быть возможным. "Работа с большим объемом данных, так называемый Big Data Management, является важным экономическим фактором и играет центральную роль в развитии страны", - заявила канцлер.

Как и любое другое нововведение, новое положение о защите данных содержит еще много открытых вопросов. Особенно волнуются фотографы. Как, к примеру, они могут выставить в интернет фотографии болельщиков на спортивных трибунах? Ведь, по идее, теперь для этого надо получить разрешение каждого, кто запечатлен на фотографии. Хотя большинство экспертов утверждает, что никаких проблем здесь не будет, некоторые не исключают возможность юридических претензий к фотографам.