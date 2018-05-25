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КНДР по-прежнему готова к переговорам с США
07:56 25.05.2018 |
КНДР по-прежнему настроена провести переговоры в США в любое время, несмотря на отмену американским лидером Дональдом Трампом саммита, намеченного на 12 июня, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.
Высокопоставленный дипломат сделал заявление для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) через несколько часов после того, как президент США направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.
"Мы выражаем готовность сесть лицом к лицу с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", - заявил замглавы МИД КНДР.
Он отметил, что одностороннее решение США отменить предстоящие переговоры демонстрирует сохраняющуюся серьезную враждебность между двумя странами.
По словам Ким Ке Гвана, это лишь подчеркивает необходимость проведения саммита между лидерами КНДР и США.
"Наша приверженность тому, чтобы делать все возможное для достижения мира и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове, остается неизменной, и мы открыты для того, чтобы предоставить время и возможность США", - сказал северокорейский дипломат.
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