Северная Корея демонтировала ядерный полигон Пунгери

Власти Северной Кореи произвели демонтаж тоннелей на ядерном полигоне Пунгери. Об этом сообщают иностранные журналисты, которым удалось понаблюдать за этим процессом.

Три тоннеля полигона были взорваны на глазах у примерно 20 журналистов, приглашенных в КНДР для освещения этого события. Два взрыва прогремели в четверг утром и еще четыре - вечером.

Как сообщает корреспондент телеканала Sky News Том Чешир, иностранцы наблюдали за взрывами с горы, на расстоянии 500 метров от самого объекта.

"Они начали отсчет - три, два, один... Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдала тепловая волна. Было очень громко", - рассказал журналист.

Корреспондент телеканала Си-эн-эн также сообщил о взрывах на полигоне, но отметил, что, поскольку там не было иностранных экспертов, трудно оценить итоги операции.

Журналисты также отмечают, что весь процесс напоминал хорошо срежиссированную постановку.

Власти КНДР не допустили на место демонтажа международных экспертов по ядерному оружию.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что власти Северной Кореи якобы потребовали с каждого зарубежного репортера по 10 тыс. долларов в качестве визового сбора за возможность освещать демонтаж ядерного полигона.

29 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что закроет ядерный полигон Пунгери в мае в присутствии экспертов из США.

Незадолго до этого, 21 апреля, лидер КНДР заявил о приостановке ракетных и ядерных испытаний в КНДР и готовящемся закрытии полигона на севере страны.

Всего на этом полигоне с 2006 года было проведено шесть ядерных испытаний. Последнее - в 2017 году.

Полигон Пунгери находится в горной местности на северо-востоке страны. Пунгери считается единственным в мире действующим ядерным полигоном и основным элементом ядерной инфраструктуры Северной Кореи.

Однако ученые полагают, что полигон частично обрушился после последнего испытания в сентябре 2017 года, что не позволяет продолжать использовать его для этих целей.

Ядерные испытания проводились в системе тоннелей, вырытых под горой Мантапсан, находящейся рядом с полигоном Пунгери.