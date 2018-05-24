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Швеция приняла закон, обязывающий получить согласие на секс
13:57 24.05.2018 |
Швеция приняла закон, который обязывает получить однозначное согласие партнера на секс, в другом случае сексуальный контакт будет считаться изнасилованием.
Во время голосования в среду шведские депутаты одобрили соответствующие изменения в законодательство 257 голосами, сообщает Associated Press.
К этому времени действующее шведское законодательство определяло изнасилование как принуждение к сексу путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением жертвы. Закон вступает в силу 1 июля.
В декабре прошлого года во время представления изменений в закон премьер-министр Стефан Лёвен говорил, "если секс не является добровольным, то он является незаконным".
В шведском правительстве настаивают, что недавние кампании #metoo и кампания против сексуального насилия доказали необходимость принятия соответствующих поправок.
Критики скептически относятся к закону, говоря, что он не приведет к большему количеству осуждений.
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