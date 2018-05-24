Финансовые новости
- |
- 24.05.18
- |
- 11:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Германия и Китай выступают за сохранение ядерной сделки с Ираном
09:36 24.05.2018 |
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян высказались за свободную торговлю и международные подходы к урегулированию кризисов. ФРГ И Китай работают над созданием "мультилатеральной глобальной системы", - заявила Меркель в четверг, 24 мая, в Пекине по окончании переговоров с Ли Кэцяном. Обе стороны также считают необходимым сохранить соглашение с Ираном о его ядерной программе, несмотря на решение президента США Дональда Трампа разорвать это соглашение в одностороннем порядке.
В связи с возможным срывом встречи лидеров США и КНДР по ядерной программе Пхеньяна Германия и Китай призвали обе стороны не отказываться от переговоров. Проблемы следует решать путем диалога, заявил Ли Кэцян.
Ангела Меркель в свою очередь высказалась в поддержку китайских инвестиций в ФРГ и призвала власти в Пекине обеспечить для немецких компаний в КНР такие же условия, какие существуют для китайских фирм в Германии. Ли Кэцян пообещал, что для фирм из Германии китайский рынок "будет открываться и дальше", в том числе в сфере финансов и услуг.
Глава правительства ФРГ также поддержала заключение соглашения между Европейским Союзом и КНР о защите инвестиций.
Затронув вопрос соблюдения прав человека, Меркель заметила, что Берлин и Пекин нашли такой формат диалога, который позволяет открыто обсуждать сложные темы. Между тем китайский премьер уклончиво ответил на призыв канцлера ФРГ разрешить выезд в Германию Лю Ся - вдове китайского правозащитника Лю Сяобо, которая уже 8 лет находится под домашним арестом. После встречи с Меркель Ли Кэцян сообщил лишь, что речь шла об "отдельных случаях" и что обе стороны, обсуждая вопросы прав человека, "со взаимным уважением" называют проблемы и "пытаются найти приемлемое решение".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Комплимент Левочкина: Кому на самом деле выгодно «сбить» Гриценко
ТОП-НОВОСТИ
|Украина и Метрическая конвенция. Почему это важно?
|Тактика жабьих прыжков. Как ВСУ подбираются к Донецку
|США заблокировали полмиллиона зараженных Россией компьютеров: Планируется атака на Украину
|Почему проваливаются атаки экспортеров на доллар
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия и Китай выступают за сохранение ядерной сделки с Ираном
|США заблокировали полмиллиона зараженных Россией компьютеров: Планируется атака на Украину
|Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в "Твиттере", признав это нарушением свободы слова
|США рассматривают возможность введения пошлин на импорт автомобилей
|Глава МИД ФРГ не добился компромисса с США по Ирану
|Иран выдвинул Европе условия для сохранения ядерной сделки
Это интересно
|Google обвиняют в слежке за пользователями iPhone
|Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни
|Бокс для видеокарты Razer Core X позволяет использовать трёхслотовые ускорители
|Новый беспроводной пылесос Xiaomi стоимостью менее $50 эффективно борется с пылевыми клещами
|Razer назвала Blade самым компактным в мире игровым ноутбуком
|Bosch будет спасать мотоциклы от падения при помощи «реактивных двигателей»
|Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix