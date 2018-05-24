Германия и Китай выступают за сохранение ядерной сделки с Ираном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян высказались за свободную торговлю и международные подходы к урегулированию кризисов. ФРГ И Китай работают над созданием "мультилатеральной глобальной системы", - заявила Меркель в четверг, 24 мая, в Пекине по окончании переговоров с Ли Кэцяном. Обе стороны также считают необходимым сохранить соглашение с Ираном о его ядерной программе, несмотря на решение президента США Дональда Трампа разорвать это соглашение в одностороннем порядке.

В связи с возможным срывом встречи лидеров США и КНДР по ядерной программе Пхеньяна Германия и Китай призвали обе стороны не отказываться от переговоров. Проблемы следует решать путем диалога, заявил Ли Кэцян.

Ангела Меркель в свою очередь высказалась в поддержку китайских инвестиций в ФРГ и призвала власти в Пекине обеспечить для немецких компаний в КНР такие же условия, какие существуют для китайских фирм в Германии. Ли Кэцян пообещал, что для фирм из Германии китайский рынок "будет открываться и дальше", в том числе в сфере финансов и услуг.

Глава правительства ФРГ также поддержала заключение соглашения между Европейским Союзом и КНР о защите инвестиций.

Затронув вопрос соблюдения прав человека, Меркель заметила, что Берлин и Пекин нашли такой формат диалога, который позволяет открыто обсуждать сложные темы. Между тем китайский премьер уклончиво ответил на призыв канцлера ФРГ разрешить выезд в Германию Лю Ся - вдове китайского правозащитника Лю Сяобо, которая уже 8 лет находится под домашним арестом. После встречи с Меркель Ли Кэцян сообщил лишь, что речь шла об "отдельных случаях" и что обе стороны, обсуждая вопросы прав человека, "со взаимным уважением" называют проблемы и "пытаются найти приемлемое решение".