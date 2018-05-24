Федеральный суд Нью-Йорка в среду признал, что президент США Дональд Трамп, блокируя отдельных пользователей в социальной сети "Твиттер" и запрещая им тем самым доступ к своим публикациям, нарушает конституцию, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump - это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является "публичным форумом", и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защищающую свободу слова и самовыражения - ИФ)", - сообщила судья Наоми Рейс Бучвалд.

Представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Д.Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, заявил, что ведомство несогласно с решением суда и "готовится к последующим шагам".

В марте 2018 года несколько пользователей "Твиттера", которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Д.Трампа и представителей его администрации.

