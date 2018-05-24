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Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в "Твиттере", признав это нарушением свободы слова
08:07 24.05.2018 |
Федеральный суд Нью-Йорка в среду признал, что президент США Дональд Трамп, блокируя отдельных пользователей в социальной сети "Твиттер" и запрещая им тем самым доступ к своим публикациям, нарушает конституцию, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.
"Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump - это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является "публичным форумом", и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защищающую свободу слова и самовыражения - ИФ)", - сообщила судья Наоми Рейс Бучвалд.
Представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Д.Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, заявил, что ведомство несогласно с решением суда и "готовится к последующим шагам".
В марте 2018 года несколько пользователей "Твиттера", которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Д.Трампа и представителей его администрации.
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