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США рассматривают возможность введения пошлин на импорт автомобилей
07:58 24.05.2018 |
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения пошлин на импортируемые в страну автомобили. В среду, 23 мая, он поручил министру торговли Уилбуру Россу проанализировать возможные шаги в этой области. В частности, министерству предстоит проверить, сказывается ли импорт автомобилей на национальной безопасности США.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп намерен ввести пошлины в размере до 25 процентов на ввозимые автомобили. Уилбур Росс уже в среду отчитался о начале проверки в сфере импорта автомобилей. Эта проверка может стать основанием для введения пошлин, если министерство усмотрит угрозу национальной безопасности.
"Вред отечественной автоиндустрии"
По словам министра торговли, его ведомство проведет "основательное, честное и прозрачное расследование". "Существуют доказательства, которые указывают на то, что импорт на протяжении десятилетий вредит нашей отечественной автоиндустрии", - заявил Росс.
После Китая США являются крупнейшим рынком для экспорта автомобилей из Германии. Согласно статистике, в 2017 году в США было ввезено примерно полмиллиона автомобилей немецких производителей. Защитой "национальной безопасности" Дональд Трамп мотивировал и введение пошлин на сталь и алюминий.
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