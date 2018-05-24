Глава МИД ФРГ не добился компромисса с США по Ирану

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в среду, 23 мая, провел в Вашингтоне переговоры относительно ядерной сделки с Ираном. Глава германского МИДа встретился с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем США Майком Помпео. При этом компромисс в вопросе соглашения достигнут не был, заявил Мас журналистам.

В настоящий момент Европа и США не могут незамедлительно согласовать общий план действий касательно ядерной сделки с Ираном, отметил глава внешнеполитического ведомства Германии. Однако, по его словам, США являются важным партнером ЕС, поэтому стороны продолжат выстраивать диалог, в рамках которого смогут обмениваться различными мнениями. "Дальнейшее развитие ситуации и дискуссии вокруг ядерной сделки с Ираном будет однозначно сложным", - признал Мас после встречи с Болтоном.

Мас: у США и Европы совершенно различные курсы

В то же время министр заявил, что он поставил Джона Болтона в известность относительно того, что европейские государства намерены сохранить ядерную сделку. "Мы хотим изменений в поведении Ирана: в том, что касается ракетной программы, а также роли Ирана, например, в Сирии. Но мы хотим этого на базе существующего соглашения", - подчеркнул Мас.

С похожим результатом завершилась и встреча с госсекретарем США. По словам Маса, в результате разговора с Майком Помпео он убедился, что США и Европа "взяли два совершенно различных курса". Однако глава МИД Германии выразил надежду, что на предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств трех европейских государств, участвующих в соглашении с Тегераном, и США Вашингтон даст более конкретную информацию относительно своих дальнейших действий с Ираном.

США введут санкции за бизнес с Ираном

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

В Германии решение Трампа называют "суперкатастрофой". Страна является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Тегерана в Евросоюзе, при этом расширение американских санкций может затронуть немецкие фирмы, которые работают в Иране.