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Трамп требует сократить импорт стали из ЕС на 10 процентов
14:15 23.05.2018 |
Президент США Дональд Трамп настаивает на сокращении поставок стали и алюминия из Европейского Союза на 10 процентов. Об этом сообщила агентству Reuters вечером во вторник, 22 мая, представитель правительства Польши. Ранее американская газета Wall Street Journal (WSJ) привела схожее высказывание министра экономики и технологий Польши Ядвиги Эмилевич, которая участвовала в торговых переговорах между ЕС и США.
По данным газеты, Белый дом предложил два варианта. Первый предполагает введение жесткой квоты на поставки стали и алюминия из ЕС, которая составит 90 процентов от объемов европейского импорта в США в 2017 году. Второй вариант - введение пошлины на поставки, превышающие те же 90 процентов от уровня прошлого года. Как отмечает WSJ, в Европе до сих пор не могут понять, чего конкретно хочет достичь Трамп.
Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем не ожидает, что Евроcоюзу удастся предотвратить введение американских пошлин на европейский импорт. Она также не рассчитывает на то, что США в очередной раз продлят отсрочку введения пошлин для европейских компаний, истекающую 1 июня.
О введении пошлин на импорт стали на 25 процентов и алюминия на 10 процентов Трамп объявил в начале марта этого года. ЕС тогда заявил, что примет ответные меры. 18 мая Евросоюз представил Всемирной торговой организации (ВТО) список ответных пошлин, объем которых составит 1,4 млрд евро. В перечень американских товаров, которые могут с 20 июня обложить дополнительными 25-процентными европейскими пошлинами, включат апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.
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