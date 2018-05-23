Финансовые новости
- |
- 23.05.18
- |
- 09:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Конгресс США согласился смягчить регулирование банковского сектора
07:45 23.05.2018 |
Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 мая, проголосовала за смягчение правил регулирования банковского сектора. За это решение высказались 258 человек, 159 выступили против.
Ослабление контроля позволит малым и средним банкам избавиться от "избыточного регулирования". В частности, упрощены процессы торговли, выдачи займов и регулирования капитала для банков с объемом активов менее 10 млрд долларов. Порог объема активов, при котором банки подлежат более тщательному контролю, увеличен с 50 до 250 млрд долларов.
При этом ключевые элементы закона Додда-Франка о финансовой реформе, который был принят после кризиса 2008 года, останутся в силе для крупнейших финансовых институтов США. В частности, речь идет о так называемом "правиле Волкера", которое запрещает инвестиционным банкам торговлю на собственные средства акциями, фьючерсами, облигациями и производными финансовыми инструментами.
Установленные в 2010 году правила, известные как закон Додда-Франка, ограничили деятельность банков, хедж-фондов и торговлю производными ценными бумагами, что позволило Соединенным Штатам быстро выйти из самого тяжелого экономического кризиса со времен Великой депрессии. Этот закон, подписанный Бараком Обамой, в частности, обязывал финансовые институты увеличить долю собственного капитала с тем, чтобы избежать возникновения чрезмерной задолженности.
Ранее смягчение правил регулирования банковского сектора одобрил Сенат, теперь эту меру должен утвердить президент США Дональд Трамп, который уже давно добивается ее введения.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ, про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні?
|Бизнесу не удается резко взвинтить курс доллара на межбанке из-за вялых выплат по НДС
|Потребнастроения украинцев в апреле продолжили улучшаться - исследование
|Депутаты хотят внедрить французскую модель доступа фермеров к покупке земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы
|Венесуэла высылает американских дипломатов
|Конгресс США согласился смягчить регулирование банковского сектора
|Война с «пустышками»: почему в Латвии закрывают счета иностранцев
|Израиль заявил о первом боевом применении истребителя F-35
|Новое правительство Италии - повод для беспокойства в ЕС
Это интересно
|NVIDIA научила искусственный интеллект подглядывать за людьми
|В Китае арестовали криптовалютных мошенников, которые похитили $47 млн
|Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы
|«Фабрика погоды» Ford воспроизводит любые климатические условия
|Маск рассказал о Tesla с двумя моторами
|Поездка в вагончике Илона Маска под Лос-Анджелесом будет стоить $1
|Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности