Конгресс США согласился смягчить регулирование банковского сектора

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 мая, проголосовала за смягчение правил регулирования банковского сектора. За это решение высказались 258 человек, 159 выступили против.

Ослабление контроля позволит малым и средним банкам избавиться от "избыточного регулирования". В частности, упрощены процессы торговли, выдачи займов и регулирования капитала для банков с объемом активов менее 10 млрд долларов. Порог объема активов, при котором банки подлежат более тщательному контролю, увеличен с 50 до 250 млрд долларов.

При этом ключевые элементы закона Додда-Франка о финансовой реформе, который был принят после кризиса 2008 года, останутся в силе для крупнейших финансовых институтов США. В частности, речь идет о так называемом "правиле Волкера", которое запрещает инвестиционным банкам торговлю на собственные средства акциями, фьючерсами, облигациями и производными финансовыми инструментами.

Установленные в 2010 году правила, известные как закон Додда-Франка, ограничили деятельность банков, хедж-фондов и торговлю производными ценными бумагами, что позволило Соединенным Штатам быстро выйти из самого тяжелого экономического кризиса со времен Великой депрессии. Этот закон, подписанный Бараком Обамой, в частности, обязывал финансовые институты увеличить долю собственного капитала с тем, чтобы избежать возникновения чрезмерной задолженности.

Ранее смягчение правил регулирования банковского сектора одобрил Сенат, теперь эту меру должен утвердить президент США Дональд Трамп, который уже давно добивается ее введения.