Ассад лишит 13 миллионов беженцев права на свою собственность в Сирии

Отрывок передачи "Будем наблюдать" радиостанции "Эхо Москвы"



А.Венедиктов

- Я хочу про Меркель еще одну историю. Я хочу сказать, насколько мы ленивы и нелюбопытны. Вчера во время пресс-конференции коллега из «Рейтер» задал вопрос: «А что вы думаете по поводу 10-го указа Асада?» Нормальный вопрос? И Меркель - целую тираду, и Путин - целую тираду. Мы вообще не знаем.

А оказывается, недавно Асад издал указ о том, что если в течение 30 дней беженцы не явятся в муниципальные свои образования и не подадут заявки на свою собственность, прежде всего земельную - участки, квартиры, недвижимость - они ее лишатся. На будущее. Чтобы вы понимали: 5 миллионов беженцев сейчас из Сирии. Это 5 миллионов, которые уехали из Сирии. Там в Германии только 700 тысяч. Даже 22 тысячи, по-моему, в России. И люди, которые бежали от войны, если они за месяц не явятся, они потеряют свою собственность. И дальше эта собственность будет роздана тем, кто туда пришел. А кто пришел? С армии сирийской. Понятно. Это еще перемещенные беженцы внутри - порядка 7 миллионов.





Внимание! 18 миллионов жителей Сирии. 5 - за рубежом, 8 - внутри из 18 миллионов являются беженцами. Что делает Асад? Его клан - алавиты, чтобы вы понимали - 10% всего населения Сирии на начало войны. И этот указ №10. И дальше всё понятно.

Даже на Кипре разделенном люди сохраняют свою собственность, ищут, как там компенсировать, выплатить. Здесь же - вот.

То есть это резкое ухудшение, обострение, чтобы беженцы никогда не вернулись. Им некуда будет возвращаться. Вот, что делает Асад. Основные беженцы где? В Турции, в Иордании, в Ливане и в Германии. И вот вы там и сидите себе. Это хуже, чем палестинские беженцы, это надо понимать просто потому, что палестинские беженцы в лагерях, в местах сосредоточения, а эти - всё. Во, какая история.

А мы этот указ... Я вчера слушаю, смотрю пресс-конференцию и говорю: «Ребята, а это что?» - «А мы не знаем». И я не знаю этот указ №10. Так это центральная история. Даже не химоружие, а вот эта центральная история. Вот 5 миллионов просто так - и в течение месяца, Сережа. Там идут бои. Нужно лично явиться в свое муниципальное образование. В Ракку, Алеппо давайте... в Дамаск.

С.Бунтман

- Это издевательство.

А.Венедиктов

- Нет. Расстановка своих. Впереди выборы. Ты вспомни, что впереди выборы. Новая Конституция, над которой работает Евросоюз, ООН и Россия с Асадом.