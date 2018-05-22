Финансовые новости
- |
- 22.05.18
- |
- 17:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ассад лишит 13 миллионов беженцев права на свою собственность в Сирии
11:28 22.05.2018 |
А.Венедиктов
- Я хочу про Меркель еще одну историю. Я хочу сказать, насколько мы ленивы и нелюбопытны. Вчера во время пресс-конференции коллега из «Рейтер» задал вопрос: «А что вы думаете по поводу 10-го указа Асада?» Нормальный вопрос? И Меркель - целую тираду, и Путин - целую тираду. Мы вообще не знаем.
А оказывается, недавно Асад издал указ о том, что если в течение 30 дней беженцы не явятся в муниципальные свои образования и не подадут заявки на свою собственность, прежде всего земельную - участки, квартиры, недвижимость - они ее лишатся. На будущее. Чтобы вы понимали: 5 миллионов беженцев сейчас из Сирии. Это 5 миллионов, которые уехали из Сирии. Там в Германии только 700 тысяч. Даже 22 тысячи, по-моему, в России. И люди, которые бежали от войны, если они за месяц не явятся, они потеряют свою собственность. И дальше эта собственность будет роздана тем, кто туда пришел. А кто пришел? С армии сирийской. Понятно. Это еще перемещенные беженцы внутри - порядка 7 миллионов.
Внимание! 18 миллионов жителей Сирии. 5 - за рубежом, 8 - внутри из 18 миллионов являются беженцами. Что делает Асад? Его клан - алавиты, чтобы вы понимали - 10% всего населения Сирии на начало войны. И этот указ №10. И дальше всё понятно.
Даже на Кипре разделенном люди сохраняют свою собственность, ищут, как там компенсировать, выплатить. Здесь же - вот.
То есть это резкое ухудшение, обострение, чтобы беженцы никогда не вернулись. Им некуда будет возвращаться. Вот, что делает Асад. Основные беженцы где? В Турции, в Иордании, в Ливане и в Германии. И вот вы там и сидите себе. Это хуже, чем палестинские беженцы, это надо понимать просто потому, что палестинские беженцы в лагерях, в местах сосредоточения, а эти - всё. Во, какая история.
А мы этот указ... Я вчера слушаю, смотрю пресс-конференцию и говорю: «Ребята, а это что?» - «А мы не знаем». И я не знаю этот указ №10. Так это центральная история. Даже не химоружие, а вот эта центральная история. Вот 5 миллионов просто так - и в течение месяца, Сережа. Там идут бои. Нужно лично явиться в свое муниципальное образование. В Ракку, Алеппо давайте... в Дамаск.
С.Бунтман
- Это издевательство.
А.Венедиктов
- Нет. Расстановка своих. Впереди выборы. Ты вспомни, что впереди выборы. Новая Конституция, над которой работает Евросоюз, ООН и Россия с Асадом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мораторий на продажу сельхозземель нарушает права человека - решение ЕСПЧ
|Рада вернула возмещение НДС при экспорте рапса и сои для производителей этих культур
|Кастинг «мелочи»: Зачем Кармазину булава, а Гриценко - Добродомов
|Не мостом единым: Как силы ООС наступают на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госдума РФ утвердила закон о контрсанкциях в окончательном чтении
|Bloomberg узнало о планах Китая отказаться от ограничений рождаемости
|Ассад лишит 13 миллионов беженцев права на свою собственность в Сирии
|Трамп откажется от саммита с Ким Чен Ыном, - Пенс
|Чехия хочет упростить и ускорить трудоустройство украинцев
|В Европе не согласны с санкциями США в отношении Ирана
Это интересно
|Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы
|«Фабрика погоды» Ford воспроизводит любые климатические условия
|Маск рассказал о Tesla с двумя моторами
|Поездка в вагончике Илона Маска под Лос-Анджелесом будет стоить $1
|Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности
|С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
|Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса