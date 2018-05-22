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Трамп откажется от саммита с Ким Чен Ыном, - Пенс
09:08 22.05.2018 |
Президент США Дональд Трамп готов отказаться от беспрецедентного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированным на следующий месяц. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс после того, как Северная Корея поставила под сомнение проведение встречи.
В интервью телеканалу Fox News, Майк Пенс заявил, что Северной Корее не следует пытаться добиваться уступок со стороны Соединенных Штатов за обещания, которые она не намерена сохранять.
«Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может обыграть Дональда Трампа», - заявил Майк Пенс. На вопрос журналиста может ли Трамп все же отказаться от саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, вице-президент США ответил: «Никакого сомнения».
Майк Пенс добавил, что переговоры между США и КНДР по денуклиаризации могут закончиться также, как и переговоры по денуклиаризации Ливии, если Ким Чен Ын не пойдет на сотрудничество.
«Вы знаете, на прошлой неделе поднимался вопрос о ливийской модели. Президент дал четко понять, что это закончится также, как в Ливии, если Ким Чен Ын не пойдет на сделку», - заявил Майк Пенс.
Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может использовать ливийскую модель, чтобы вынудить КНДР отказаться от ядерного оружия. В ответ в Пхеньяне пригрозили отменить встречу.
Президент Трамп выступил с противоположным заявлением. Он отметил, что Ким Чен Ын получит гарантии безопасности, если откажется от ядерного оружия и что не рассматривает ливийскую модель.
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