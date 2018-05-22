Как Британия будет бороться с «грязными» российскими деньгами

Комитет парламента Британии призвал правительство активнее и последовательнее бороться с российскими коррупционерами, связанными с Кремлем и инвестирующими деньги в Лондоне. У правительства есть несколько инструментов для такой борьбы, и оно заверяет, что уже пользуется ими по мере сил.

По форме доклад комитета иностранных дел Палаты общин по итогам парламентского расследования "русской коррупции в Британии" - это рекомендация, а не приказ. Какие-то новые законопроекты и практические шаги по итогам расследования возможны, но не обязательны.

Правительство Британии в последнее время, особенно после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в начале марте в Солсбери, неоднократно заявляло, что активно борется с отмыванием капиталов сомнительного происхождения.

В этой борьбе правительство может опереться на несколько законов и постановлений - как уже принятых, так и тех, что очень скоро будут приняты.

В Британии многие ругают правительство за то, что оно якобы недостаточно активно и эффективно борется с "грязными деньгами" - российскими, нигерийскими, пакистанскими, арабскими и так далее.

На слушаниях в ходе парламентского расследования, по итогам которого был составлен доклад, специалисты говорили, что это происходит в основном по двум причинам. Во-первых, британские власти не очень хотят распугивать иностранных инвесторов. Во-вторых, полиции часто не хватает сил и знаний, чтобы раскрывать сложные финансовые коррупционные схемы и доказывать незаконность происхождения капитала.

Но в ситуации нынешних отношений с Россией, сложившихся после Крыма, Донбасса и дела Скрипалей, члены правительства во главе с премьер-министром Терезой Мэй уже несколько раз заверяли, что серьезно займутся этим вопросом.

Визы инвесторов

Казус с британской визой Романа Абрамовича некоторые истолковали как начало давления на обосновавшихся в Лондоне российских богачей, хотя на самом деле никаких официальных подтверждений этому нет - как нет и информации о том, чтобы у британских властей были какие-то претензии к происхождению капиталов Абрамовича.

Но в целом вопрос шире, чем задержка с продлением "визы инвестора" одному богачу.

Долгосрочная "виза инвестора" выдается тем, кто готов вложить в Британии не менее 2 миллионов фунтов (примерно 2,8 млн долларов США). Правительство напоминает, что ещё в 2014-2015 году ужесточило правила выдачи таких виз, в результате чего число ходатайств упало на 84%, а сейчас правила опять пересматриваются.

Кроме того, в марте тогдашний министр внутренних дел Эмбер Радд сказала в парламенте, что распорядилась перепроверить документы по примерно 700 "визам инвесторов", уже выданным россиянам.

Эмбер Радд

В конце концов, визы и допуск в страну - вообще удобный инструмент воздействия на иностранцев: в визе можно просто отказать любому без объяснения причин.

Необъясненное богатство

Весной 2017 года британский парламент принял закон "О финансах преступного происхождения" (Criminal Finance Act), который дал правительству несколько инструментов борьбы с "грязными деньгами" и их владельцами.

Самый обсуждаемый из этих инструментов - так называемый "запрос о богатстве неясного происхождения" (Unexplained Wealth Order). Суть этого запроса состоит в следующем: правоохранительные органы могут через суд потребовать от иностранца, являющегося публичной фигурой на родине и обладающего в Британии имуществом стоимостью от 50 тысяч фунтов, объяснить происхождение денег, на которые он это имущество приобрел.

Если объяснений не последует или если адресат запроса не сумеет доказать, что заработал эти деньги законным путем, то имущество заморозят. А если владелец попытается обмануть полицию и суд, он может получить еще и до двух лет тюрьмы за неуважение к суду.

Эта часть закона вступила в силу с начала текущего года. В конце февраля сообщалось о первом (и пока последнем) случае выдачи "запроса о богатстве неясного происхождения" в отношении двух объектов недвижимости стоимостью 22 млн фунтов. Имя их владельца Национальное криминальное агентство Британии не раскрывает, но, по данным прессы, он не россиянин.

Угроза нацбезопасности

Уже скоро в Британии будет окончательно принят новый Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег (Sanctions And Anti-Money Laundering) - законопроект прошел почти все стадии обсуждения в парламенте.

Этот закон понадобился в связи с "брекситом": сейчас участие Британии в разных санкционных режимах определяется общей санкционной политикой Евросоюза, а после выхода ей придется самой вводить, поддерживать и отменять санкции. Для этого в новом законе описаны процедуры и полномочия разных органов власти в этой области.

Хоть повод для составления нового закона и был процедурным, закон примечателен тем, что он дает правительству право вводить санкции по очень широкому кругу оснований: от грубых нарушений прав человека до создания угрозы национальной безопасности Британии.

Многие политобозреватели предполагают, что, когда Британия перестанет быть членом ЕС (по плану это произойдёт в конце марта 2019 года), она введёт более жёсткие санкции в отношении России. Сейчас Британию сдерживает необходимость консенсуса со странами ЕС, которые относятся к Москве более благосклонно.

Закон Магницкого

Британия, в отличие от США или Литвы, не принимала отдельный закон с таким названием, но вставила аналогичные по сути статьи в другие законы.

Статья о санкциях за соучастие в коррупции и нарушении прав человека - ее неофициально называли "поправкой Магницкого" - этой весной была добавлена в законопроект о санкциях и борьбе с отмыванием денег. В ней идет речь о запрете на въезд. Правительство обещает опубликовать этот черный список, когда закон заработает и тот будет составлен.

Кроме того, возможность заморозки активов соучастников коррупционных преступлений и грубых нарушений прав человека предусмотрена в Законе о финансах преступного происхождения.

На рассмотрении в парламенте находится еще один законопроект о санкциях за нарушения прав человека и коррупцию, он был внесен лейбористом Иэном Остином в декабре 2017 года, а на 15 июня назначено его второе чтение. Будет ли этот аналог "закона Магницкого" в итоге принят, пока сказать трудно, учитывая, что соответствующие статьи уже есть в других законах.