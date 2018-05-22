Как Британия будет бороться с «грязными» российскими деньгами

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Британия будет бороться с «грязными» российскими деньгами

08:26 22.05.2018 |

Мир

 

Комитет парламента Британии призвал правительство активнее и последовательнее бороться с российскими коррупционерами, связанными с Кремлем и инвестирующими деньги в Лондоне. У правительства есть несколько инструментов для такой борьбы, и оно заверяет, что уже пользуется ими по мере сил.

По форме доклад комитета иностранных дел Палаты общин по итогам парламентского расследования "русской коррупции в Британии" - это рекомендация, а не приказ. Какие-то новые законопроекты и практические шаги по итогам расследования возможны, но не обязательны.

Правительство Британии в последнее время, особенно после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в начале марте в Солсбери, неоднократно заявляло, что активно борется с отмыванием капиталов сомнительного происхождения.

В этой борьбе правительство может опереться на несколько законов и постановлений - как уже принятых, так и тех, что очень скоро будут приняты.

В Британии многие ругают правительство за то, что оно якобы недостаточно активно и эффективно борется с "грязными деньгами" - российскими, нигерийскими, пакистанскими, арабскими и так далее.

На слушаниях в ходе парламентского расследования, по итогам которого был составлен доклад, специалисты говорили, что это происходит в основном по двум причинам. Во-первых, британские власти не очень хотят распугивать иностранных инвесторов. Во-вторых, полиции часто не хватает сил и знаний, чтобы раскрывать сложные финансовые коррупционные схемы и доказывать незаконность происхождения капитала.

Но в ситуации нынешних отношений с Россией, сложившихся после Крыма, Донбасса и дела Скрипалей, члены правительства во главе с премьер-министром Терезой Мэй уже несколько раз заверяли, что серьезно займутся этим вопросом.

Визы инвесторов

Казус с британской визой Романа Абрамовича некоторые истолковали как начало давления на обосновавшихся в Лондоне российских богачей, хотя на самом деле никаких официальных подтверждений этому нет - как нет и информации о том, чтобы у британских властей были какие-то претензии к происхождению капиталов Абрамовича.

Но в целом вопрос шире, чем задержка с продлением "визы инвестора" одному богачу.

Долгосрочная "виза инвестора" выдается тем, кто готов вложить в Британии не менее 2 миллионов фунтов (примерно 2,8 млн долларов США). Правительство напоминает, что ещё в 2014-2015 году ужесточило правила выдачи таких виз, в результате чего число ходатайств упало на 84%, а сейчас правила опять пересматриваются.

Кроме того, в марте тогдашний министр внутренних дел Эмбер Радд сказала в парламенте, что распорядилась перепроверить документы по примерно 700 "визам инвесторов", уже выданным россиянам.

 Эмбер Радд

В конце концов, визы и допуск в страну - вообще удобный инструмент воздействия на иностранцев: в визе можно просто отказать любому без объяснения причин.

Необъясненное богатство

Весной 2017 года британский парламент принял закон "О финансах преступного происхождения" (Criminal Finance Act), который дал правительству несколько инструментов борьбы с "грязными деньгами" и их владельцами.

Самый обсуждаемый из этих инструментов - так называемый "запрос о богатстве неясного происхождения" (Unexplained Wealth Order). Суть этого запроса состоит в следующем: правоохранительные органы могут через суд потребовать от иностранца, являющегося публичной фигурой на родине и обладающего в Британии имуществом стоимостью от 50 тысяч фунтов, объяснить происхождение денег, на которые он это имущество приобрел.

Если объяснений не последует или если адресат запроса не сумеет доказать, что заработал эти деньги законным путем, то имущество заморозят. А если владелец попытается обмануть полицию и суд, он может получить еще и до двух лет тюрьмы за неуважение к суду.

Эта часть закона вступила в силу с начала текущего года. В конце февраля сообщалось о первом (и пока последнем) случае выдачи "запроса о богатстве неясного происхождения" в отношении двух объектов недвижимости стоимостью 22 млн фунтов. Имя их владельца Национальное криминальное агентство Британии не раскрывает, но, по данным прессы, он не россиянин.

Угроза нацбезопасности

Уже скоро в Британии будет окончательно принят новый Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег (Sanctions And Anti-Money Laundering) - законопроект прошел почти все стадии обсуждения в парламенте.

Этот закон понадобился в связи с "брекситом": сейчас участие Британии в разных санкционных режимах определяется общей санкционной политикой Евросоюза, а после выхода ей придется самой вводить, поддерживать и отменять санкции. Для этого в новом законе описаны процедуры и полномочия разных органов власти в этой области.

Хоть повод для составления нового закона и был процедурным, закон примечателен тем, что он дает правительству право вводить санкции по очень широкому кругу оснований: от грубых нарушений прав человека до создания угрозы национальной безопасности Британии.

Многие политобозреватели предполагают, что, когда Британия перестанет быть членом ЕС (по плану это произойдёт в конце марта 2019 года), она введёт более жёсткие санкции в отношении России. Сейчас Британию сдерживает необходимость консенсуса со странами ЕС, которые относятся к Москве более благосклонно.

Закон Магницкого

Британия, в отличие от США или Литвы, не принимала отдельный закон с таким названием, но вставила аналогичные по сути статьи в другие законы.

Статья о санкциях за соучастие в коррупции и нарушении прав человека - ее неофициально называли "поправкой Магницкого" - этой весной была добавлена в законопроект о санкциях и борьбе с отмыванием денег. В ней идет речь о запрете на въезд. Правительство обещает опубликовать этот черный список, когда закон заработает и тот будет составлен.

Кроме того, возможность заморозки активов соучастников коррупционных преступлений и грубых нарушений прав человека предусмотрена в Законе о финансах преступного происхождения.

На рассмотрении в парламенте находится еще один законопроект о санкциях за нарушения прав человека и коррупцию, он был внесен лейбористом Иэном Остином в декабре 2017 года, а на 15 июня назначено его второе чтение. Будет ли этот аналог "закона Магницкого" в итоге принят, пока сказать трудно, учитывая, что соответствующие статьи уже есть в других законах.
 

ПО РУБРИКАМ

08:42 Доллар 22 мая торгуется разнонаправленно к евро и иене после ралли днем ранее

08:35 Биржи АТР 22 мая в минусе после роста на ослаблении напряженности между США и Китаем

07:46 Биржи США закрылись 21 мая в плюсе на снижении вероятности торговой войны с Китаем

21.05 Надеждам экспортеров на подорожание доллара 21 мая не суждено было сбыться

21.05 Vanguard: цена биткоина может упасть до нуля

21.05 Рынок акций Украины завершил торги в понедельник в «зеленой зоне»

21.05 WSJ: Coinbase намерена получить банковскую лицензию

21.05 Укрпошта с 25 мая запустит в отделениях сервис мгновенного кредитования ПриватБанка через POS-терминалы

21.05 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 18 мая составил 26.0836 грн

21.05 Золото продолжит дешеветь при сохранении роста доходности UST - ABN Amro

21.05 Депозитные ставки для физлиц 21.05.18

21.05 Евро, фунт и иена обновили многомесячные минимумы по отношению к доллару

21.05 «Зрада» отменяется. Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР.

21.05 Курсы валют по карточным операциям на 21.05.18

21.05 PayPal покупает iZettle за 2,2 млрд долларов

• дальше…

08:52 Нафтогаз объяснил повышение цен на газ для промпотребителей его подорожанием в Европе на 8-12%

08:48 Чехия хочет упростить и ускорить трудоустройство украинцев

08:39 Нефть дорожает на обеспокоенности вокруг нефтяного сектора Венесуэлы

07:58 Без МВФ не обойтись: Украине в ближайшие годы будет не хватать 16 миллиардов - эксперты

21.05 Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе

21.05 В январе-апреле все виды транспорта сократили перевозку грузов на 2,6% до 200,4 млн тонн

21.05 Оборот розничной торговли Украины в январе-апреле 2018г вырос на 7% - Госстат

21.05 В январе-апреле объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 77,7% до 531,4 млн гривен

21.05 Минрегион разрешил проектирование подземных и вакуумных систем сбора мусора

21.05 Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 19,4% до 20,1 млрд гривен в январе-марте

• дальше…

09:08 Трамп откажется от саммита с Ким Чен Ыном, - Пенс

08:48 Чехия хочет упростить и ускорить трудоустройство украинцев

08:32 В Европе не согласны с санкциями США в отношении Ирана

08:26 Как Британия будет бороться с «грязными» российскими деньгами

08:17 Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение состояния

08:10 Мэй отвергла идею очередного референдума о независимости Шотландии

08:07 Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix

08:03 США и Китай договорились о снятии запрета на продажу оборудования китайской ZTE

21.05 Трамп ужесточил санкции против Венесуэлы

21.05 Швейцария возглавила список наиболее дружелюбных для криптовалют стран Европы

21.05 Помпео пригрозил Ирану «беспрецедентными» санкциями

21.05 В Британии открыли три новых расследования против Russia Today

21.05 Встреча G20 в Буэнос-Айресе открылась без ряда ключевых участников

21.05 Китайские бомбардировщики впервые совершили посадку на островах в Южно-Китайском море

21.05 Парламентские выборы в Ираке выиграл шиитский блок

• дальше…

21.05 Из Украины запустят поезд в Румынию

21.05 «Укрзализныця» к 1 декабря завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь»

17.05 Врачей в рамках медреформы выбрали более 10% украинцев

15.05 Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля

11.05 Запуск пассажирских поездов по новому европейскому маршруту Мукачево-Будапешт состоится до конца 2018 года

10.05 В центральных частях города запретят наземные парковки

10.05 Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в госсобственность Гостиный двор в Киеве

08.05 Новый порядок зачисления учеников в первый класс вступил в силу

02.05 Вакантность офисов в Киеве за І квартал сократилась до 10,6% – JLL

02.05 За въезд в Евросоюз украинцам нужно будет заплатить 7 евро

27.04 8 районов Киева отключены от горячего водоснабжения до 1 июня из-за переподписания договоров с "Киевгазом", - КГГА

27.04 В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении группы вымогателей-псевдоактивистов

26.04 Сколько зрад в запуске медреестра eHealth

25.04 Глава Департамента информтехнологий КГГА Юрий Назаров: осенью электронный билет для всего транспорта будет запущен

25.04 Разрешение органам местного самоуправления запрещать продажу алкоголя в определенное время суток вступило в силу

• дальше…

21.05 Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе

21.05 Летняя кампания на Донбассе. Станут ли бои за Чигири началом освобождения Горловки

18.05 Суд снял арест с имущества экс-министра финансов

18.05 В Италии популисты и правые согласовали программу: хотят отменить санкции против России

18.05 Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении закона об антикоррупционном суде в ВР

18.05 НАПК выявило нарушения в е-декларации Гонтаревой за 2016

18.05 Под угрозой окружения. Зачем «гибриды» стреляют по мирным жителям Троицкого

18.05 Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ

18.05 Гриценко - президент, Садовый - премьер? Какую схему придумали «третьи силы»

18.05 Гибкая оборона: Зачем ВСУ взяли Пивденное под Горловкой

17.05 Пряники на длинной удочке: что предлагает ЕС Украине в обмен на реформы

17.05 В БПП рассчитывают на утверждение обновленного состава ЦИК до июля

17.05 Профильный комитет Европарламента поддержал макрофинансовую помощь Украине

17.05 Теми та прийоми: як і про що українські топ-політики брехали минулого кварталу

17.05 Битва рейтингов. Когда Банковая сделает из Тимошенко «хромую утку»

• дальше…

21.05 Ford внедряет систему автоматического торможения при движении задним ходом

21.05 NVIDIA научила искусственный интеллект подглядывать за людьми

21.05 В Китае арестовали криптовалютных мошенников, которые похитили $47 млн

21.05 Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы

21.05 «Фабрика погоды» Ford воспроизводит любые климатические условия

21.05 Маск рассказал о Tesla с двумя моторами

18.05 Поездка в вагончике Илона Маска под Лос-Анджелесом будет стоить $1

18.05 Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности

18.05 С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome

18.05 Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса

17.05 В KIA создан дизельный двигатель с технологией «мягкого гибрида»

17.05 Китайский частный стартап успешно запустил в космос ракету

17.05 Полиция изъяла серверы пуленепробиваемого хостинга MaxiDed

17.05 В оснащение будущих Hyundai войдут голограммы

17.05 Обнаружен новый вредонос для хищения данных из Telegram

• дальше…

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

20.04 Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства

18.04 Зачем начальству искусственный интеллект

18.04 Смех на рабочем месте - признак… чего?

11.04 Повышение, после которого хочется уволиться

04.04 Какие стратегии помогут женщинам в карьере

03.04 Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно