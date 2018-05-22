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Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix
08:07 22.05.2018 |
Барак и Мишель Обама подписали многолетний контракт с компанией Netflix, занимающейся производством и показом в интернете фильмов и телепередач.
44-й президент США и его жена будут снимать для Netflix фильмы и сериалы на самые разнообразные темы, в том числе, возможно, займутся документальным и научно-популярным кино, а также сериалами и экранизацией литературных произведений.
Специально для этого Обамы основали собственную компанию под названием Higher Ground Productions, которая и подписала контракт с Netflix.
"Во времена, когда мы работали в государственном аппарате, одной из самых простых радостей для нас было встречать невероятных людей из всех сфер жизни, помогать им делиться своим опытом с широкой аудиторией, - говорится в заявлении Барака Обамы. - Поэтому мы с Мишель так воодушевлены нашим партнерством с Netflix и надеемся, что сможем помочь взрастить талантливые, творческие голоса, которые способны продвигать идеи сочувствия и понимания между людьми, помогать им делиться своими историями с остальным миром".
Сообщается, что Обамы будут работать не только за кадром, но и в кадре. Вместе и по отдельности.
Мишель Обама, в свою очередь, отметила, что они с мужем всегда верили в силу рассказчиков: "Они вдохновляли нас, заставляли по-новому взглянуть на мир вокруг и помогали открыть другим наши мысли и наши сердца".
Представитель Netflix Тед Сарандос подтвердил факт подписания контракта. По его словам, Барак и Мишель Обама - одни из самых уважаемых и широко узнаваемых в мире публичных фигур, и у них есть уникальная возможность исследовать и отмечать истории людей, внесших значительный вклад в свою социальную группу - тех, кто стремится изменить мир к лучшему.
"Мы невероятно горды, что они [Барак и Мишель Обама] выбрали Netflix в качестве площадки для реализации своей невероятной способности рассказывать истории", - заявил Сарандос.
Бывшая личная помощница Барака Обамы во времена его работы в Белом доме, Фириал Говашири, также работает в Netflix - она один из топ-менеджеров компании.
Фильмы, которые уже в ближайшем будущем планируется снять при участии бывшего президента США и его жены, будут доступны всем 125 миллионам подписчиков Netflix в 190 странах мира.
Сервис известен своими телесериалами, документальными и научно-популярными фильмами о различных сферах жизни.
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