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США и Китай договорились о снятии запрета на продажу оборудования китайской ZTE
08:03 22.05.2018 |
США и Китай смогли достичь консенсуса по урегулированию споров вокруг китайской компании ZTE, Вашингтон намерен отменить запрет для американских компаний на продажу телекоммуникационного оборудования ZTE, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники в официальном аккаунте в соцсети Weibo.
Согласно данным источников издания, "США и Китай в общем смогли достичь консенсуса в отношении урегулирования спора по компании ZTE, США отменят запрет (для американских компаний) на осуществление продаж ZTE".
При этом отмечается, что ZTE в рамках соглашения с США должна будет осуществить значительные изменения в руководстве и управлении компанией. Также, возможно, китайской компании предстоит выплатить штраф.
Ранее главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что США продолжат политику жестких мер в отношении китайской компании ZTE. Заявления Кудлоу последовали после слов президента США Дональда Трампа о том, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.
Китай в понедельник высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.
Ранее власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.
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