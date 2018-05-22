Трамп ужесточил санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 21 мая, указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы. После президентских выборов, прошедших, по мнению США, с масштабными нарушениями, Вашингтон предпринял попытку отрезать окружение президента Николаса Мадуро от финансирования.

По мнению американских властей, окружение Мадуро намерено для обеспечения себя финансовыми средствами устроить продажи собственности. Американским компаниям и гражданам запрещено участвовать в покупке любых венесуэльских активов. "Этот регион никогда за всю свою историю не переживал подобной клептократии", - заявил представитель американских властей.

Между тем правительства большинства стран Южной Америки, а также Мексики и Канады отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций. По их мнению, президентские выборы не были ни честными, ни демократическими, ни прозрачными.

Единственный оппозиционный кандидат на президентских выборах Энри Фалькон отказался признатьрезультаты голосования. "С нашей точки зрения, это были не выборы", - заявил Фалькон вечером в воскресенье, 20 мая. Глава партии "Прогрессивный авангард" указал на многочисленные нарушения в избирательном процессе и заявил, что победивший на выборах действующий президент Николас Мадуро купил голоса избирателей.

Оппозиция Венесуэлы требует проведения новых выборов

По словам Фалькона, у его сторонников имеются более 142 тысяч жалоб на нарушения при проведении голосования. Кроме того, власти страны осуществляют давление на свидетелей этих нарушений. "Венесуэла переживает наиболее острый кризис в своей истории", - заявил оппозиционер на своей странице в микроблоге Twitter и потребовал провести в октябре новые выборы. Только таким образом можно дать ответ избирателям, подчеркнул он.

Президента Венесуэлы избирают на 6 лет. Мадуро занимает пост главы государства с апреля 2013 года. В Венесуэле многие годы продолжается борьба за власть между Николасом Мадуро и оппозицией, обвиняющей президента в установлении диктатуры, развале экономики страны и коррупции. Экономический кризис в Венесуэле резко обострился из-за падения мировых цен на нефть. По оценкам Международного валютного фонда, в 2017 году объем ВВП Венесуэлы сократился на 12 процентов, инфляция превысила 2600 процентов.