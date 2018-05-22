Швейцария возглавила список наиболее дружелюбных для криптовалют стран Европы

В преддверии стартующей в конце мая конференции BlockShow Europe 2018 организаторы мероприятия составили общеевропейский рейтинг наиболее дружелюбных стран для криптовалют и блокчейн-проектов.

Список, благодаря своему благоприятному регулированию и прогрессивной позиции правительства в отношении стартапов, возглавила Швейцария. Основная заслуга при этом принадлежит кантону Цуг, который уже несколько лет является весьма привлекательным местом для инновационных проектов. Именно в Цуге базируется некоммерческая организация Crypto Valley Association, чьей целью является создание «ведущей мировой экосистемы блокчейна и криптографических технологий».

Показав схожую динамику, в первую тройку рейтинга также вошли Гибралтар и Мальта.

В общей сложности исследователи оценили 48 европейских стран. При его составлении за основу были взяты такие аспекты, как развитие политической, правовой и бизнес-сфер, а также налоговый режим для криптовалют.

Следующими в списке идут Великобритания, Дания с ее нулевой налоговой ставкой на криптовалюты, Германия и Португалия, где доходы от цифровых валют не облагаются налогами.

Замыкают десятку рейтинга Финляндия, где виртуальные валюты освобождены от НДС, Нидерланды и Беларусь - в этой восточноевропейской стране был принят декрет «О развитии цифровой экономики» , согласно которому все доходы от операций с криптовалютами и майнинга от освобождены налогообложения до 1 января 2023 года.