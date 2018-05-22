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Помпео пригрозил Ирану «беспрецедентными» санкциями
17:03 21.05.2018 |
Администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции по сравнению с принимавшимися когда-либо ранее, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности", - сказал М.Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation в понедельник.
При этом госсекретарь США надеется на поддержку всех союзников Вашингтона в том, что касается претворения в жизнь новой американской стратегии по Ирану.
"Мы ожидаем поддержки наших союзников по всему миру. В частности, наших европейских друзей, но не только их", - сказал он.
Далее М.Помпео перечислил ряд арабских и других стран, считающихся союзниками США, в поддержке которых Вашингтон в данном случае нуждается.
Госсекретарь США также заявил, что во время действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому Тегеран успешно "продолжил марш по Ближнему Востоку".
"Иран продвинулся на марше по Ближнему Востоку во время действия соглашения СВПД", - заявил М.Помпео.
Он вновь раскритиковал ядерную сделку с Ираном. "Механизм, который проверял исполнение условий соглашения со стороны Ирана, просто был недостаточно силен. Соглашение никак не повлияло на продолжение иранских разработок программы баллистических ракет, которые могут нести ядерные боеголовки", - заявил госсекретарь.
М.Помпео заявил, что американские власти будут принимать усилия, направленные на противодействие агрессивной политике Тегерана.
"Мы будем сдерживать иранскую агрессию", - сказал он.
По его словам, речь идет, в частности, о свободе судоходства, оказании иранской финансовой помощи "Хезболле" и о целенаправленных кибератаках.
При этом госсекретарь США подчеркнул, что Тегеран не получит "карт-бланш" на деятельность на Ближнем Востоке.
"Мы также обеспечим, чтобы у Ирана не было пути к ядерному оружию, не только сейчас, но вообще никогда", - сказал также М.Помпео.
"У Ирана никогда не будет неограниченных полномочий для того, чтобы снова доминировать на Ближнем Востоке", - отметил он.
При этом он заявил, что США готовы отменить все санкции в обмен на соблюдение требований Вашингтона.
"В обмен на существенные изменения в Иране США готовы предпринять действия, благодаря которым преимущества получат все иранские граждане. Эти действия включают разное - отмену всех санкций против режима, полное восстановление дипломатических и торговых отношений с Ираном, мы готовы дать Ирану доступ к современным технологиям", - сказал М.Помпео.
Среди условий США - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.
8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД, одобренного в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией) и Ираном.
В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении сохранить ядерное соглашение с Ираном.
Лидеры западноевропейских стран ранее заявили, что не согласны с решением президента США выйти из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников.
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