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Китайские бомбардировщики впервые совершили посадку на островах в Южно-Китайском море
10:43 21.05.2018 |
Китай впервые направил военные самолеты на острова в Южно-Китайском море. Несколько боевых машин различных типов совершили посадку на одном из островных аэродромов, в их числе был и тяжелый бомбардировщик H-6K, предназначенный для нанесения ядерных ударов, сообщило в пятницу, 18 мая, командование китайских ВВС.
Самолеты отработали взлет и посадку на островах, а также имитировали нанесение удара по морским целям, говорится в заявлении. Целью маневров, согласно этой информации, было совершенствование способностей по достижению всех территорий, нанесению ударов в любое время и по любым направлениям. При этом не сообщается, о каких именно островах идет речь.
Первая посадка на островах
Эксперт по Китаю американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Бонни Глейзер написала в Twitter, что китайские бомбардировщики совершили посадку в Южно-Китайском море впервые, и выразила уверенность, что в скором времени самолеты ВВС Китая приземлятся на спорных островах Спратли.
Несколько недель назад американский телеканал CNBC сообщил, что Китай разместил на островах Спратли системы противоракетной обороны.
Китай считает почти 90 процентов акватории Южно-Китайского моря своей территорией, в том числе спорные острова архипелага Спратли. С конца 2013 года Пекин проводит в регионе масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Кроме Китая, на острова в той или иной степени претендуют еще пять государств: Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.
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