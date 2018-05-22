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В Шотландии вновь попытаются запустить процесс отделения
09:42 21.05.2018 |
Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что в ближайшие недели собирается вновь начать дебаты об отделении от Великобритании. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщило издание Independent.
По словам Стерджен, единственным препятствием на пути к определению даты второго референдума об отделении является неясность относительно будущих отношений между Великобританией и Евросоюзом после "Брекзит". Осенью, как только такая ясность появится, дискуссия о втором референдуме также примет более конкретные очертания.
В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Предложение Николы Стерджен поддержали 69 депутатов, 59 проголосовали против. Независимая Шотландия, по плану Стерджен, будет добиваться полноправного членства в Евросоюзе, но при этом должна сохранить фунт стерлингов в качестве национальной валюты.
Однако в июне 2017 года Никола Стерджен временно отказалась от подготовки второго референдума о независимости страны от Великобритании. Выступая перед депутатами шотландского парламента в Эдинбурге, она заявила, что вопрос о проведении референдума следует решать после того, как станет ясно, на каких условиях Великобритания выходит из Европейского Союза.
Решение Стерджен, возможно, было связано с сокрушительным поражением ее партии SNP на парламентских выборах в Великобритании. Шотландские националисты лишились 21 из 56 мандатов в парламенте страны.
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