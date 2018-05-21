Минюст США проверит действия ФБР в предвыборной кампании Трампа

Министерство юстиции США намерено проверить действия ФБР в отношении предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщила представитель министерства Сара Флорес. По ее словам, необходимо определить, являлось ли расследование ФБР предполагаемого вмешательства России в выборы президента США политически мотивированным.

Ранее в воскресенье Трамп потребовал от министерства расследовать действия сотрудников американской спецслужбы ФБР в отношении его предвыборной кампании в 2016 году. Президент США недоволен направлением в свой штаб информатора ФБР, который провел три индивидуальные беседы с членами команды Трампа.В начале мая Комитет по разведке Сената США рассекретил часть доклада о влиянии РФ на президентские выборы в 2016 году. По мнению составителей доклада, кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной.

Официальные обвинения

Ранее США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения. В числе обвиняемых фигурировали бизнесмен Евгений Пригожин и 12 высокопоставленных сотрудников санкт-петербургского Агентства интернет-исследований.

При этом Россия категорически отрицает вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году. В свою очередь Трамп заявляет, что является жертвой "охоты на ведьм", и также решительно отрицает сговор своего избирательного штаба с Москвой.



