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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Парламент Британи: Страна годами не могла остановить поток «грязных денег» из России

Британия должна выработать единую стратегию противодействия российскому политическому режиму, а также усилить инструменты финансового давления на Владимира Путина и его окружение. Это - главный вывод парламентского доклада, который подготовил комитет палаты представителей по международным делам.

В основу документа легли показания антикоррупционных активистов и журналистов, а также информация, предоставленная аудиторскими фирмами и исследовательскими центрами.

Среди опрошенных были и российские граждане: так, например, показания в британском парламенте давали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, сооснователь ClampK ("Кампании за законодательство против отмывания денег клептократов через недвижимость") Роман Борисович и оппозиционер Гарри Каспаров.

Документ, подготовленный по итогам парламентского расследования, получил название "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Авторы доклада признают, что Великобритания годами не предпринимала достаточных мер для того, чтобы остановить поток "грязных денег" из России.

Существующее антиотмывочное законодательство по сути так и не стало эффективным инструментом борьбы с коррупционерами из-за отсутствия политической воли у британского руководства.

Специализированные агентства по борьбе с коррупцией и мошенничеством, как и полиция, так и не начали работать в полную силу по экономическим преступлениям из-за нехватки людей и непонимания того, что они расследуют.

В результате все это время "грязные деньги", отмытые через "ландромат" в офшорах британских заморских территорий, оседали в лондонской элитной недвижимости, в акциях, в предметах роскоши и на счетах компаний, которые обслуживают состоятельных людей без лишних вопросов.

"Верхушка айсберга"

По оценке британского подразделения Transparency International, в британский рынок недвижимости вложено не меньше 4,4 млрд "грязных фунтов"; из них не меньше 970 миллионов приходится на богатых русских. В организации признают, что эти цифры - лишь "верхушка айсберга", которую удалось разглядеть почти случайно, благодаря различным утечкам и публикациям судебных документов. Реальные цифры, отражающие проблему, гораздо больше.

Недостатки действующего законодательства позволяли российским компаниям без проблем обходить санкции. Особенно авторы доклада выделяют ситуацию с выходом на лондонскую биржу компании En+ Group Олега Дерипаски.

Выход компании на IPO в ноябре 2017 года должен был вызвать вопросы регулятора сразу по нескольким причинам, объяснял в своих показаниях комитету по международным делам научный сотрудник Гарвардского университета Эмиль Симпсон: во-первых, En+ Group принадлежит "Русал", осуществляющий поставки российской армии; во-вторых, часть En+ принадлежит банку ВТБ, против которого тогда уже были введены санкции; в-третьих, En+ взяла у ВТБ кредит в размере 1 млрд долларов.

Тем не менее, En+ Group успешно вышла на IPO и собрала на лондонской бирже 1,5 млрд фунтов, а официальный представитель британского регулятора - Управления по финансовому регулированию и надзору - позднее объяснял, что с точки зрения закона у них не было никаких оснований отказывать En+ в выходе на IPO (теперь авторы доклада призывают правительство изучить недостатки санкционного законодательства, которые позволили En+ Group разместиться на лондонской бирже).

Фактор Скрипаля

Все эти проблемы не получали должного внимания до тех пор, пока в английской провинции не отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Власти Великобритании вскоре после инцидента заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", обвинили в атаке Москву и, в качестве ответной меры, выслали из страны 23 российских дипломата (Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей).

Сооснователь ClampK, сторонник Алексея Навального и один из первых спонсоров ФБК Роман Борисович в своих показаниях не смог удержаться от критики этого жеста, указав на то, что такой ответ для России оказался фактически безболезненным: "Вместо того, чтобы бить по самому больному месту клептократии - по ее кошельку - Британия высылает 23 дипломата, и 123 российских олигарха устраивают вечеринку, потому что их активы остались в целости и сохранности. Их влияние и место в обществе никак не изменились. Сохранился статус-кво: business as usual [бизнес как обычно]".

Однако, как следует из доклада, кое-что после инцидента в Солсбери все-таки изменилось: на проблему "грязных российских денег" в Британии стали смотреть как на потенциальную угрозу национальной безопасности страны.

"Если и дальше закрывать глаза на роль Лондона в сокрытии доходов от коррупции, связанной с Кремлем, то это может стать сигналом того, что Великобритания на самом деле не собирается всерьез противостоять агрессивным действиям Владимира Путина", - признают авторы доклада.

Члены комитета по международным делам сформулировали в докладе для правительства несколько предложений, которые должны помочь решить проблему "грязных денег" в Великобритании. Среди прочего, депутаты просят как можно быстрее создать единый реестр иностранных компаний, которые владеют недвижимостью в Великобритании и получают государственные контракты.

Правительство рассчитывало, что такой реестр появится в 2021 году, но теперь депутаты просят сдвинуть сроки или предоставить подробное объяснение, почему этот процесс занимает столько времени.

Кроме того, депутаты просят ужесточить политику санкций, сделать возможными индивидуальные санкции против людей, тесно связанных с авторитарными режимами, а также публиковать списки лиц, против которых вводятся санкции из-за нарушений прав человека.

"Как ядерная держава и постоянный член Совбеза ООН, Россия остается важным игроком на мировой арене, с влиятельным правом голоса и с местом за столом переговоров. У нее есть потенциал, чтобы стать силой, привносящей безопасность и стабильность, - говорится в заключительной части доклада. - Но вместо участия в международной системе на основе правил, режим президента Путина использует ассиметричные меры для достижения своих целей, а некоторые - так называемые "полезные идиоты" - усиливают эффективность этих мер, поддерживая пропаганду. Российская экономика... тесно связана с западной финансовой системой. Это дает США, Евросоюзу и другим странам "большой семерки" существенные основания начать искать способы противостояния агрессивному поведению Кремля".

 

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