ЕС одобрил новые правила по уменьшению анонимности криптотрейдеров

Совет ЕС принял директиву, касающуюся работы криптовалютных компаний в Европе. Документ обновляет законодательство Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, в частности в области «рисков, связанных с виртуальными валютами». Новые правила направлены на уменьшение анонимности как пользователей, так и транзакций. Кроме того, от криптовалютных площадок теперь требуется соблюдение правил KYC. Между тем, высокопоставленный представитель ЕЦБ призвал к отделению криптобизнеса от индустрии традиционных финансов.

«Укрепление «Правил ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма» было объявлено главной целью изменений, принятых в рамках «плана действий», запущенного после террористических нападений на Европу в 2016 году. В новой директиве предусматривается «прекращение финансирования преступников, без препятствования нормальному функционированию платежных систем», - говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Поправки к Директиве ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года были приняты без обсуждения на заседании Совета по общим вопросам в понедельник. Этот шаг следует за соглашением с Европарламентом в декабре 2017 года. В апреле этого года депутаты Европарламента проголосовали за поддержку действий по «более жесткому регулированию криптовалют».

Основные изменения связаны с устранением «рисков, которые несут виртуальные валюты», путем принятия мер по уменьшению анонимности как для криптотрейдеров, так и для транзакций криптовалют. Согласно тексту изменений, операторы бирж, осуществляющих обмен виртуальных и фиатных валют, а также провайдеры кошельков будут обязаны выявлять подозрительные активности.

В директиве указывается, что власти должны иметь возможность контролировать использование криптовалют через эти платформы, а национальные подразделения финансовой разведки должны иметь доступ к информации, позволяющей им связывать криптоадреса с личностью их владельцев.

Авторы инициативы признают, что перечисленные меры не до конца решают проблему анонимности. Эти правила должны быть детализированы государствами-членами, у которых есть 18 месяцев для добавления положений этой директивы в свои национальные законодательства. Как только это произойдет, криптовалютные биржи по всему ЕС будут обязаны соблюдать более строгие правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), в том числе путем введения полной верификации клиентов на своих платформах.

Некоторые компании уже предприняли шаги в этом направлении. Localbitcoins, популярная P2P-биржа, недавно обновила свое Пользовательское соглашение. Представители площадки признали, что изменения были внесены в основном из-за новых правил ЕС. Администрация платформы отмечает, что иногда могут возникать ситуации, когда клиенту будет необходимо предоставить свое удостоверение личности. К таким ситуациям относятся: превышение определенных лимитов на торговлю с использованием рекламы, расследования по делу о мошенничестве, а также взлом и восстановление аккаунта. Новое Пользовательское соглашение вступит в силу в течение месяца.

Определение виртуальных валют

Совет ЕС заявляет, что «виртуальные валюты не следует путать с электронными деньгами». В его директиве указывается, что, хотя криптовалюты могут использоваться в качестве платежного средства, они могут также служить другим целям и находить более широкое применение. Например, использоваться в качестве средства обмена, инвестиций и для хранения капитала.

Было представлено определение «виртуальных валют», в котором они обозначаются как «цифровое представление ценности, которое не выпускается и не обеспечивается центральным банком или государственным органом». В директиве также отмечается, что криптовалюты не привязаны к законным традиционным валютам и не имеют юридического статуса фиатных денег, но принимаются физическими или юридическими лицами в качестве средства обмена. Криптовалюты могут передаваться, храниться и продаваться в электронном виде, говорится в документе.

Совет также определил провайдеров кошельков как «организации, защищающие частные криптографические ключи от имени своих клиентов, с целью хранения и передачи виртуальных валют». Согласно документу, национальные власти должны обеспечить регистрацию или лицензирование провайдеров кошельков, наряду с операторами криптобирж.

Директива также вносит изменения в отношении использования анонимных предоплаченных банковских карт, чтобы «лишить террористов этого средства финансирования». Порог обязательной идентификации их владельцев был снижен до 150 евро. Верификация личности также потребуется в случаях транзакций с удаленными платежами, превышающими 50 евро.

Обособление криптовалютной индустрии

В то время как Брюссель усиливает наблюдение за криптовалютными транзакциями, представитель ЕЦБ предлагает отделить криптовалютную индустрию от сферы традиционных финансов. Согласно сообщению Reuters, высокопоставленный представитель Европейского ЦБ заявил, что банки должны отделять любые виды деятельности, связанные с виртуальными валютами, от других операций и даже поддерживать их капиталом для снижения рисков. Чиновник также призвал к регулированию эмитентов криптовалют и токенов, бирж и любого банка или клиринговой организации, связанных с ними.

«Из-за высокой волатильности виртуальных валют может показаться целесообразным, чтобы любая торговля ими поддерживалась достаточными уровнями капитала и была отделена от других торговых и инвестиционных операций», - сказал член правления ЕЦБ Ив Мерш (Yves Mersch) на конференции в Турции в этот понедельник.

Он добавил, что криптовалютный рынок еще слишком мал, чтобы поставить под угрозу финансовую стабильность, но предупредил, что ситуация может измениться. Мерш подчеркнул, что «необходимо понять, должна ли быть обособлена какая-либо деятельность с виртуальными валютами, осуществляемая инфраструктурами финансового рынка».