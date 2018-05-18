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Госдеп заявил об ответственности РФ за химатаки в Сирии
08:23 18.05.2018 |
Госдеп США вновь выступил с осуждением использования химического оружия и резкой критикой действий главы Сирии Башара Асада и его союзников Ирана и России.
"Россия, которая в 2013 году пообещала миру, что она гарантирует уничтожение запасов химического оружия в Сирии, в конечном счете, несет ответственность за его дальнейшее использование там", - сказала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Ее заявление опубликовано на сайте Госдепа в четверг, 17 мая.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химических вооружений в Сирии в Идлибе, напомнила Нойерт. Отравляющий газ был выпущен из цилиндров и, по всей видимости, применен в качестве химического оружия, считают эксперты ОЗХО. Организация при этом не вправе устанавливать, кто именно несет ответственность за применение химоружия.
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