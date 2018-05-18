Китай предложил США меры по торговому дефициту

Китай предложил президенту США Дональду Трампу закупки американских товаров и пакет других мер, которые сократили бы дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов в год. Предложение было сделано во время переговоров делегаций двух стран в Вашингтоне, сообщает в четверг, 17 мая, Reuters со ссылкой на источник. Как определялась итоговая сумма, пока остается неясным.

Одним из главных бенефициаров этого пакета мер может стать американская компания Boeing, которая на данный момент продает около четверти своих самолетов китайским клиентам, уточняет Reuters.

Трамп ранее оценивал торговый дефицит США с Китаем в 375-500 млрд долларов. Вашингтон 3 апреля ввел 25-процентные пошлины на китайские товары. Китай на следующий день отреагировал такого же размера пошлинами на импорт товаров из США и заявил, что пожалуется во Всемирную торговую организацию (ВТО). Вашингтон в ответ пригрозил новыми мерами.

Позднее делегации двух стран обсудили ребалансировку экономических отношений в Пекине, переговоры завершились безрезультатно. Теперь делегации 17 и 18 мая обсуждают этот вопрос в Вашингтоне.