Финансовые новости
- |
- 18.05.18
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕС подтвердил перспективы вступления стран Западных Балкан
08:06 18.05.2018 |
Европейский Союз и государства Западных Балкан приступили к фазе практического сближения в преддверии переговоров об их вступлении в Евросоюз. Об этом заявил в четверг, 17 мая, в Софии на встрече глав государств и правительств стран ЕС председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, совместное развитие транспортной, энергетической и коммуникационной систем, о котором стороны договорились в столице Болгарии, служит не "заменой вступления в ЕС, а промежуточным решением".
"Я не вижу иной судьбы для Западных Балкан, кроме вступления в Евросоюз. Никакой альтернативы, никакого "плана Б", - заявил Туск. К Западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС республики бывшей Югославии, а также Албания.
Не называя сроков
Другие лидеры стран Евросоюза о вступлении балканских стран в ЕС высказались сдержаннее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отказалась назвать 2025 год временем присоединения одной либо нескольких стран к Евросоюзу. "Я не поддерживаю эту дату, поскольку речь идет о процессе, в основе которого должен лежать достигнутый прогресс", - заявила Меркель. Согласен с ней и президент Франции Эмманюэль Макрон, заметивший, что до вступления западнобалканских стран Евросоюзу следует пройти процесс реформирования.
Оптимизм Еврокомиссии
В феврале Еврокомиссия заявила, что собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией об их вступлении в Евросоюз. "К 2025 году они должны быть готовы стать членами ЕС", - говорится в стратегическом документе Еврокомиссии.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан тогда подчеркнул, что для стран Западных Балкан дверь в ЕС открыта, но лишь "при соответствующих усилиях с их стороны - таковы условия сделки". Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств Западных Балкан отвечает его политическим и экономическим интересам, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ
|Администрирование налогов в Украине оценено по методу TADAT
|Гриценко - президент, Садовый - премьер? Какую схему придумали «третьи силы»
|Крыть нечем. Почему российская Госдума испугалась США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС запустил механизм блокировки санкций США по Ирану
|WSJ: Трамп решил надавить на Германию, чтобы заставить ее отказаться от газопровода «Северный поток-2»
|ЕС одобрил новые правила по уменьшению анонимности криптотрейдеров
|Крыть нечем. Почему российская Госдума испугалась США
|Госдеп заявил об ответственности РФ за химатаки в Сирии
|Китай предложил США меры по торговому дефициту
Это интересно
|Telegram и американский стартап будут судиться за криптовалюту GRAM
|Топовая версия OnePlus 6 с Snapdragon 845 обойдется в $630
|Американцы сделают массовой «обтекающую» неровности подвеску
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
|Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов
|Дебют смартфона Nokia X6: экран с вырезом, 6 Гбайт ОЗУ и двойная камера
|Выявлен главный подозреваемый в деле о крупнейшей утечке данных ЦРУ