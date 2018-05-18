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ЦРУ впервые возглавила женщина. При Буше она отвечала за секретные тюрьмы
08:00 18.05.2018 |
За кандидатуру 61-летней Хаспел проголосовал 51 сенатор, против высказались 43. Предыдущий глава ЦРУ Майк Помпео ранее был назначен госсекретарем США.
Кто такая Джина Хаспел?
Все 33 года своей карьеры в Центральном разведывательном управлении Хаспел работала под прикрытием, и в штаб-квартире ЦРУ, и за рубежом, в частности, в Лондоне.
При Джордже Буше-младшем она была ответственна за тайные тюрьмы США, в том числе руководила секретной тюрьмой в Таиланде после терактов 11 сентября 2001 года.
Именно этот аспект ее работы вызвал ожесточенную полемику. Достоверно неизвестно, принимала ли она лично участие в допросах, которые многие американские правозащитники квалифицировали как пытки, но согласно публичной информации, именно она приняла решение уничтожить видеозаписи этих бесед.
Назначению Хаспел предшествовали обязательные слушания в сенатском комитете, во время которых кандидатам задают самые неудобные вопросы о карьере, будущих направлениях их работы и после этого принимают решение о служебном соответствии.
Имитация утопления
Вопрос об имитации утопления и других подобных этому методах получения информации стоит для руководства ЦРУ достаточно остро с тех пор, когда мировой общественности стали известно о тайных тюрьмах США по всему миру, где, в частности, содержались члены "Аль-Каиды" Абд аль-Рахим аль-Нашири и Абу Зубайда.
Последнего, согласно публичной информации, содержали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, известной как "Кошачий глаз". Там, согласно докладу сената США, его 83 раза подвергли имитации утопления, он перестал реагировать на внешние раздражители, в его легких была вода, он потерял левый глаз и за его жизнь долго боролись врачи.
Достоверно неизвестно, присутствовала ли Хаспел во время пыток, но секретные тюрьмы США находились в ее ведении.
Согласно информации Джона Сифрона, старшего сотрудника организации Human Rights Watch, позднее, в 2005 году, решение об уничтожении пленок допросов принимали два человека - Хаспел и ее непосредственный руководитель, Хосе Родригес, бывший директор Центра противодействия терроризму ЦРУ.
У Хаспел и американского сената давние и непростые отношения - бывшая шпионка в 2013 году была практически в шаге от назначения на должность руководителя службы работы с агентурой ЦРУ, ее номинировал тогдашний руководитель ведомства Джон Бреннан. В непосредственные обязанности Хаспел должна была входить тайная оперативная работа по всему миру.
Но сенаторы-члены комитета по разведке воспротивились назначению на подобный пост человека, причастного к программе пыток, и эту должность получил другой сотрудник ЦРУ.
Что думают о назначении Хаспел в ЦРУ и сенате?
Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины называл Хаспел высококвалифицированным специалистом, хоть и считает, что ей "так или иначе придется отвечать за тот период времени. "В то же время, разрешенная программа, которая использовалась в ее годы, давно объявлена незаконной. Проблема, которую я вижу в отношении Хаспел, - это то, что она каким-то образом может заявить о том, что все еще может это делать", - считает сенатор.
Джамил Джаффер, бывший руководитель Американского союза гражданских свобод, написал в своем "Твиттере", что "Хаспел - в прямом смысле слова, военная преступница".
Хаспел поддержало нынешнее и бывшее руководство разведсообщества - ее назвали эффективным лидером, способным выдержать давление со стороны администрации.
Рады были номинации и рядовые сотрудники - ведомством будет руководить не аутсайдер, но человек, знающий и разбирающийся в нюансах ведомства.
Так, бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер поддержал ее назначение и заявил, что его настораживает только одно: что предпочтет Хаспел - верность принципам ЦРУ или потакание желаниям президента Трампа.
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