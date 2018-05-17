Британия не станет добиваться сохранения членства в Таможенном союзе ЕС после Brexit - премьер

Лондон не будет обращаться к Евросоюзу с просьбой продлить членство Соединенного Королевства в Таможенном союзе после завершения процедуры Brexit, заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Великобритания выйдет из Таможенного союза вместе с выходом из ЕС. Конечно, мы будем вести переговоры о дальнейших таможенных соглашениях с Европейским союзом", - сказала Т.Мэй на европейском саммите в Софии.

Премьер подчеркнула, что Британии необходимо выстраивать собственные торговые взаимоотношения с другими странами, равно как и взаимовыгодные связи с ЕС.

Процесс Brexit был запущен 29 марта 2017 года после того, как евроскептики большинством голосов одержали победу на референдуме 2016 года о выходе Британии из Евросоюза.

Британия официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.