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SWR и Berliner Zeitung нашли инвестиции Ротенберга в Германии
08:13 17.05.2018 |
Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями ЕС и США, предположительно, инвестирует в крупные объекты недвижимости в Германии. Об этом говорится в совместном расследовании SWR и Berliner Zeitung, опубликованном в среду, 16 мая.
Расследователи, в частности, связывают с ним комплекс зданий Kudamm-Karree в Берлине. Kudamm-Karree находится на бульваре Курфюрстендамм в западном центре города, он включает в себя высотный дом, торговый центр, театр и офисы. Исторические здания Kudamm-Karree20-го века - театр и комедийный театр инвесторы сейчас планируют снести для того, чтобы построить торговый центр.
Расследователи обнаружили вывеску фирмы Mars Propco 1 при строительных работах в Kudamm-Karree - за компанией, по их данным, стоит Михаил Опенгейм, которого называют человеком из окружения Ротенбергов. Опенгейм ранее совместно с Аркадием Ротенбергом фигурировал в расследовании "Ведомостей" о покупке "Газпромом" оборудования и комплектующих на более чем 200 млрд рублей.
В публикации также речь идет о здании оперы в Мюнхене, крупном офисном комплексе LES 1 в Гамбурге, отеле Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отеле Stue в Берлине. Вместе с Kudamm-Karree стоимость всех пяти объектов оценивается примерно в миллиард евро. Их объединяет то, что за всеми ними стоит разветвленная сеть десятков компаний, в том числе офшорных.
Делать инвестиции в Германии Аркадий Ротенберг не вправе, так как находится под санкциями.
Санкции против Аркадия Ротенберга
Российский миллиардер Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году. Власти Италии тогда заморозили недвижимость бизнесмена Аркадия Ротенберга на общую сумму 30 миллионов евро.
В обосновании внесения Ротенберга в санкционный список было указано на давнее знакомство бизнесмена с Владимиром Путиным. В годы правления Путина "ему отдавали предпочтение при распределении важных подрядов от государства и госкомпаний": в частности, предприятия Ротенберга "получили несколько крайне выгодных контрактов при подготовке Олимпийских игр в Сочи".
Ротенберг - совладелец компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста в аннексированный Россией Крым.
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