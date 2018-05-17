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ЕС согласовал позицию по торговому спору с США
07:55 17.05.2018 |
Главы государств и правительств стран Евросоюза условились о новой стратегии переговоров о торговле с Соединенными Штатами. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Официально саммит лидеров ЕС и стран Западных Балкан в Софии открывается в четверг, 17 мая. Цель новых предложений - избежать торговой войны с США, указывают дипломаты.
Вашингтону могут облегчить торговые условия только в том случае, если он выведет европейские компании из-под действия норм о пошлинах на сталь и алюминий на длительный период. В частности, речь идет об экспорте американского сжиженного газа в Европу, об улучшении условий доступа для автопроизводителей США на европейский рынок и о либерализации госзакупок.
Европейцы также говорят о возможном реформировании Всемирной торговой организации (ВТО), которую они называют не соответствующей времени: она, в частности, не может предотвратить демпинг.
Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов) в марте этого года. Евросоюз тогда заявил, что примет ответные меры, и пригрозил пошлинами и жалобой в ВТО. Позднее Трамп перенес срок введения пошлин на сталь и алюминий в отношении ЕС, Канады и Мексики с 1 мая на 1 июня.
ЕС будет придерживаться соглашения с Ираном
Представители ЕС также договорились о том, что будут придерживаться ядерного соглашения с Ираном до тех пор, пока Тегеран выполняет свои обязательства по нему. В Евросоюзе вместе с тем будут искать способы защитить свои компании от санкций США в отношении Ирана.
Трамп 8 мая объявил о выходе США из иранского соглашения и анонсировал введение ограничительных мер.
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