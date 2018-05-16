Норвежская Statoil официально сменила свое название на Equinor

Решение о переименовании было одобрено на годовом собрании акционеров 15 мая, передает Angi со ссылкой на пресс-службу нефтегазовой компании.

Как сообщал enkorr, в марте совет директоров Statoil предложил изменить название компании на Equinor, которое состоит из EQUI - первой части слова equality (равенство) и NOR - первого слога названия страны на норвежском (а также на датском и шведском) или на английском языке: NORGE или NORWAY соответственно.

Справка enkorr

Statoil была основана в 1972 году. Государство контролирует 2/3 акций компании, которая работает в 37 странах.

В I квартале этого года чистая прибыль Statoil составила $1,285 млрд, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.