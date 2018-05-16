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Норвежская Statoil официально сменила свое название на Equinor
18:38 16.05.2018 |
Решение о переименовании было одобрено на годовом собрании акционеров 15 мая, передает Angi со ссылкой на пресс-службу нефтегазовой компании.
Как сообщал enkorr, в марте совет директоров Statoil предложил изменить название компании на Equinor, которое состоит из EQUI - первой части слова equality (равенство) и NOR - первого слога названия страны на норвежском (а также на датском и шведском) или на английском языке: NORGE или NORWAY соответственно.
Справка enkorr
Statoil была основана в 1972 году. Государство контролирует 2/3 акций компании, которая работает в 37 странах.
В I квартале этого года чистая прибыль Statoil составила $1,285 млрд, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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