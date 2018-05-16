США, ЕС и Великобритания осудили открытие Россией моста в аннексированный Крым

Госдепартамент США осудил открытие моста через Керченский пролив. Соответствующее заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт опубликовано на сайте ведомства во вторник, 15 мая.

Нойерт подчеркнула, что Крым является частью Украины, а мост был построен без разрешения украинских властей. "Строительство Россией моста служит напоминанием о сохраняющейся готовности России пренебрегать международным правом", - отмечается в заявлении.

С помощью моста Москва пытается "укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма", считают в Госдепе США. Кроме того, по оценке американского внешнеполитического ведомства, это сооружение "препятствует навигации, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, - единственный путь для попадания в территориальные воды Украины в Азовском море". "Мы призываем Россию не препятствовать этому судоходству", - заявила Нойерт.

Принудительная интеграция аннексированного Крыма

Внешнеполитическая служба Евросоюза также осудила открытие части моста через Керченский пролив. "Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является, - подчеркивается в официальном заявлении ЕС, распространенном 15 мая.

Этот мост "был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он мешает прохождению кораблей через Керченский пролив в украинские порты, находящиеся в Азовском море", отмечается в документе.

"Европейский Союз по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя и не признает это нарушение международного права", - заявила внешнеполитическая служба ЕС.

Открытие Керченского моста демонстрирует безрассудное поведение России - Великобритания

Киев. 16 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан считает открытие Россией Керченского моста к полуострову Крым без согласия Киева очередным нарушением суверенитета Украины и подчеркнул обеспокоенность относительно нарушений прав человека на полуострове.

"Крым является частью Украины, а его аннексия Россией является нарушением международного права. Открытие моста является еще одним примером нарушения суверенитета Украины, а также еще раз демонстрирует безрассудное поведение России. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, выступая против аннексии Крыма, что включает в себя сохранение жесткого пакета санкций", - цитируют слова министра на сайте британского правительства.

А.Дункан также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, в частности системными преследованиями национальных меньшинств в Крыму и тех, кто выражает свои возражения против незаконной аннексии.

"Мы в очередной раз призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, которых удерживают в Крыму и в России, а также предоставить неограниченный доступ на полуостров международным правозащитным организациям", - отметил министр.

Украина обратилась в международный суд

Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.