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США, ЕС и Великобритания осудили открытие Россией моста в аннексированный Крым
14:08 16.05.2018 |
Госдепартамент США осудил открытие моста через Керченский пролив. Соответствующее заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт опубликовано на сайте ведомства во вторник, 15 мая.
Нойерт подчеркнула, что Крым является частью Украины, а мост был построен без разрешения украинских властей. "Строительство Россией моста служит напоминанием о сохраняющейся готовности России пренебрегать международным правом", - отмечается в заявлении.
С помощью моста Москва пытается "укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма", считают в Госдепе США. Кроме того, по оценке американского внешнеполитического ведомства, это сооружение "препятствует навигации, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, - единственный путь для попадания в территориальные воды Украины в Азовском море". "Мы призываем Россию не препятствовать этому судоходству", - заявила Нойерт.
Принудительная интеграция аннексированного Крыма
Внешнеполитическая служба Евросоюза также осудила открытие части моста через Керченский пролив. "Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является, - подчеркивается в официальном заявлении ЕС, распространенном 15 мая.
Этот мост "был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он мешает прохождению кораблей через Керченский пролив в украинские порты, находящиеся в Азовском море", отмечается в документе.
"Европейский Союз по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя и не признает это нарушение международного права", - заявила внешнеполитическая служба ЕС.
Открытие Керченского моста демонстрирует безрассудное поведение России - Великобритания
Киев. 16 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан считает открытие Россией Керченского моста к полуострову Крым без согласия Киева очередным нарушением суверенитета Украины и подчеркнул обеспокоенность относительно нарушений прав человека на полуострове.
"Крым является частью Украины, а его аннексия Россией является нарушением международного права. Открытие моста является еще одним примером нарушения суверенитета Украины, а также еще раз демонстрирует безрассудное поведение России. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, выступая против аннексии Крыма, что включает в себя сохранение жесткого пакета санкций", - цитируют слова министра на сайте британского правительства.
А.Дункан также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, в частности системными преследованиями национальных меньшинств в Крыму и тех, кто выражает свои возражения против незаконной аннексии.
"Мы в очередной раз призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, которых удерживают в Крыму и в России, а также предоставить неограниченный доступ на полуостров международным правозащитным организациям", - отметил министр.
Украина обратилась в международный суд
Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.
В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.
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