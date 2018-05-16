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Выявлен главный подозреваемый в деле о крупнейшей утечке данных ЦРУ
В деле о крупнейшей за всю историю ЦРУ утечке данных, известной как Vault 7, появился главный подозреваемый. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы, им является бывший сотрудник ЦРУ Джошуа Адам Шульте (Joshua Adam Schulte).
Согласно документам, засекреченные материалы спецслужбы, описывающие ее хакерский арсенал, были похищены, когда подозреваемый еще работал в ЦРУ. «Правительство незамедлительно получило достаточно доказательств для инициирования расследования в отношении него. Было выдано несколько ордеров на обыск жилья обвиняемого», - говорится в документах.
Как бы то ни было, согласно документам, для предъявления официального обвинения полученных доказательств было недостаточно. Подозреваемому были предъявлены обвинения по другому, не связанному с утечками делу о распространении детской порнографии. Из-за недостатка доказательств в причастности к утечке секретных документов ЦРУ бывшему сотруднику спецслужбы были предъявлены обвинения в управлении сервером, содержащим 54 ГБ детской порнографии).
По словам защитников, Шульте действительно управлял публичным сервером, но понятия не имел о наличии на нем незаконных материалов. В результате обвиняемый был признан невиновным.
До 2016 года Шульте работал в группе инженеров-разработчиков ЦРУ. Благодаря служебному положению у него был доступ к тысячам документов спецслужбы, которые в 2017 году были переданы WikiLeaks.
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