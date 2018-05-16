Финансовые новости
- |
- 16.05.18
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Почти две трети граждан Швеции готовы отказаться от использования наличных - опрос
13:04 16.05.2018 |
Почти две трети шведов готовы отказаться от купюр и монет и полностью перейти на использование безналичных методов оплаты, передает в среду сайт Local со ссылкой на результаты опроса Банка Швеции.
По информации банка, всего 13% опрошенных использовали наличные средства для оплаты своей последней покупки. При этом 40% респондентов сообщили, что ни разу не использовали наличные деньги в течение всего месяца, когда проводился опрос.
Кроме того, в сообщении отмечается, что с 2006 по 2016 год шведы стали снимать в два раза меньше наличных средств со своих банковских счетов - при том, что количество банкоматов в стране за этот период не изменилось.
Ранее шведские финансовые эксперты предсказывали, что к 2030 году страна сможет полностью перейти на безналичный расчет. По данным шведской торговой федерации за 2017 год, 80% всех покупок в стране осуществляются без использования наличных средств.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ГФС: Правила подачи отчетности с 2019 года изменятся
|Сборщики роялти: «пиратов» будут искать по ресторанам, телеканалам и радио
|10 лет в ВТО: что получила и потеряла Украина
|Труба со взрывчаткой. Из чего в ДНР лепят собственные боевые ракеты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Норвежская Statoil официально сменила свое название на Equinor
|Комитет Европарламента по международным делам поддержал новую программу макрофинпомощи Украине - глава Минфина
|США, ЕС и Великобритания осудили открытие Россией моста в аннексированный Крым
|Выявлен главный подозреваемый в деле о крупнейшей утечке данных ЦРУ
|Почти две трети граждан Швеции готовы отказаться от использования наличных - опрос
|Аргентина рефинансировала долг на $26 млрд, песо стабилизировался
Это интересно
|Биткоин кошелек BTC.com добавлен в магазин приложений Huawei
|Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками
|Новые чипы Qualcomm для носимых устройств позволят отслеживать взгляд
|BMW выпустит беспроводную зарядку для электромобилей летом
|SpaceX запустил самую мощную модификацию ракеты Falcon 9
|Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту
|Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей