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Аргентина рефинансировала долг на $26 млрд, песо стабилизировался
12:28 16.05.2018 |
Аргентинский Центробанк сумел рефинансировать краткосрочные долговые обязательства на сумму $26 млрд, получив, таким образом, кредит доверия от инвесторов.
Все владельцы облигаций в местной валюте, известных как Lebac, согласились на предложенные Центробанком условия рефинансирования бумаг, срок обращения которых заканчивался на текущей неделе. Это позволило избежать оттока капитала, ставшего причиной того, что аргентинский песо потерял примерно пятую часть стоимости за последние три недели.
Помимо этого, аргентинский ЦБ разместил дополнительные бонды на $200 млн, сообщает Dow Jones.
Чтобы привлечь инвесторов, Центробанку пришлось предложить 40%-ную доходность по 36-дневным Lebac и 38%-ную по 154-дневным бумагам.
Инвесторы внимательно следили за аукционами по размещению долговых обязательств Аргентины, рассматривая их успех как сигнал доверия рынка к стране.
Неспособность Центробанка рефинансировать долг оказала бы еще более существенное давление на песо, отмечают эксперты.
Доллар подорожал на 29% относительно песо с начала 2018 года.
В среду курс составляет 24,055 песо/$1, что соответствует уровню на закрытие рынка во вторник. В минувший понедельник стоимость песо упала более чем на 7%, составив около 25 песо/$1.
На протяжении последних 14 лет Аргентина почти все время находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.
Причиной серьезных проблем, с которыми Аргентина столкнулась в последнее время, является повышение процентных ставок в США, которое способствует оттоку капитала с развивающихся рынков.
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