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ВТО подтвердила: ЕС выплатил Airbus $18 млрд незаконных субсидий
22:38 15.05.2018 |
Всемирная торговая организация постановила, что Евросоюз платил миллиарды долларов незаконных субсидий авиастроительной компании Airbus, что вредило интересам ее американского конкурента Boeing.
Об этом сообщает BBC.
ВТО отклонила апелляцию Airbus на решение 2016 года, заявив, что европейский производитель самолетов не смог исправить вред, нанесенный Boeing.
Boeing утверждал, что европейские страны предоставили субсидии компании Airbus в размере 18 миллиардов долларов, чтобы помочь начать реализацию реактивных самолетов A380 и A350.
Airbus имеет подобное дело против Boeing и ожидает решения от ВТО. Обвинения, решения и апелляции длились 14 лет.
Глава Boeing и главный исполнительный директор Деннис Муйленбург заявил: "Финальная постановление ВТО посылает четкое сообщение: пренебрежение правилами и нелегальные дотации не допускаются"
Торговый представитель США Роберт Лайфайзер отметил: "ЕС было давно пора прекратить эти субсидии . Если ЕС наконец не прекратит действия, направленные на нарушение правил и причинение ущерба интересам США, Соединенным Штатам придется продвигать контрмеры на продукцию ЕС".
В течение 90-х годов ЕС и США придерживались согласованных правил субсидирования самолетов, пока США не вышли из соглашения, и обе стороны подали жалобы друг на друга в 2004 году.
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